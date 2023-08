Redenção Fight realiza 3ª edição em 26 de agosto com desafio de boxe entre influenciadores digitais

Vem aí a 3ª edição do Redenção Fight no dia 26 de agosto, no ginásio municipal da cidade de Redenção (PA), com um grande card montado para o evento que terá 14 grandes combates. O card principal vai ser liderado pelo combate de boxe de dois grandes influenciadores digitais e empresários do ramo alimentício do Sul do estado do Pará, Luiz Felipe (Açaiterias Kaingo) e Geraldinho (Hamburguerias Oficina Burger). A organização do evento é do estúdio Jenilto Matos.

Larrisa Pacheco é indicada ao oscar do MMA

A revista britânica "Fighters Only" divulgou os indicados para sua premiação anual World MMA Awards, popularmente conhecido como "Oscar do MMA". Nas duas principais categorias, Lutador e Lutadora do Ano, o Brasil tem indicados apenas na segunda: Amanda Nunes, ex-campeã em dois pesos no UFC, e paraense Larissa Pacheco, campeã da temporada 2022 da PFL no peso-leve.A premiação contabiliza os feitos dos atletas entre 1º de julho de 2022 e 30 de junho de 2023.

Neste período Larissa Pacheco conquistou o título peso-leve da temporada 2022 da PFL ao surpreender a favorita e bicampeã Kayla Harrison na final, e se classificou às semifinais na temporada 2023 com duas vitórias imponentes no peso-pena

John Lineker nocauteia rival faltando 4 segundos para fim da luta pelo ONE Championship

Ex-campeão peso-galo do ONE Championship, o brasileiro John Lineker mostrou que está disposto a recuperar o cinturão do One FC.Diante do sul-coreano Kim Jae Woong, o “Mãos de Pedra” travou três rounds acirrados, porém faltando 4 segundos para o fim da luta, Lineker fez valer seu apelido e, com um gancho de esquerda, derrubou Kim.

Após vencer Nate Diaz no boxe, Jake Paul e oferece revanche milionária no MMA

Jake Paul ampliou seu currículo contra ex-lutadores do UFC ao derrotar Nate Diaz na decisão unânime em desafio de boxe. O encontro, no entanto, pode não ter sido o último entre os dois.Em entrevista concedida ainda em cima do ringue após a vitória, Jake Paul rasgou elogios a Nate Diaz e desafiou o rival para uma revanche, mas, desta vez, no MMA.

“Com certeza (eu achei que eu venci). Eu o derrubei, venci basicamente todos os rounds. Acho que ele venceu um round. Mas ele é um guerreiro. Eu o machuquei no primeiro round e ele continuou vindo. Ninguém recebeu tanto dano assim. (…) Eu assistia esse cara lutar quando eu era mais novo. Mas eu quero fazer de novo no MMA. 10 milhões de dólares na PFL. Esta é a oferta. Vamos ser justos. Eu ganhei uma e agora é sua chance, no seu território, no MMA, vamos lá”, desafiou Jake Paul.

Elon Musk anuncia que luta contra Mark Zuckerberg será transmitida no ‘X’

Em uma publicação no ‘X’ (veja abaixo ou clique aqui), Elon Musk anunciou que o combate contra Mark Zuckerberg terá transmissão através do Twitter, nome antigo da plataforma. Ainda de acordo com o bilionário sul-africano, todo o dinheiro arrecadado com o confronto será doado para auxiliar militares veteranos em situação de necessidade. Resta saber se as informações são verdadeiras ou um blefe do empresário.

“A luta Zuck vs Musk será transmitida ao vivo no X (antigo Twitter). Todo o lucro irá para a caridade para os veteranos”, revelou Elon Musk.