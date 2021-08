Redenção Fight acontece dia 28 de agosto em Redenção (PA)

Com organização de Jenilton Matos o Redenção Fight realiza a sua primeira edição no próximo dia 28 de agosto (sábado) na cidade de Redenção (PA) com 9 grandes lutas de MMA. Elas terão os atletas Zezão Trator e o ex-UFC Henrique Frankstein fazendo as lutas principais do evento. Ingresso já a venda com o valor de R$ 30,00

Gerônimo Mondragon vence no Iron Fight em Boa Vista

Gerônimo Mondragon participou da quarta edição do evento de MMA Iron Fight MMA que aconteceu no ultimo domingo (15 de agosto) na cidade de Boa Vista no qual Mondragon fez o Co Main event do evento e venceu o atleta Fabricio Pitbull na decisão unânime dos juízes.

Jose Cavalo e Iliarde Santos nos EUA

Os atletas de MMA Jose Filho "Cavalo" e Iliarde Santos duas grandes lendas do MMA paraense atualmente estão residindo nos EUA e fazendo parte da equipe OVER-COME Academy em breve divulgaram suas próximas lutas agendadas nos EUA.

Noiva de Thiago ‘Marreta’, Yana Kunitskaya anuncia que está grávida

O casal formado pelos lutadores do UFC Thiago ‘Marreta’ e Yana Kunitskaya está à espera de seu primeiro filho. O anúncio foi feito pela própria atleta russa, através de suas redes sociais.De forma bem-humorada, Yana revelou que pretendia manter a gravidez em sigilo por mais algum tempo, mas as precoces mudanças em seu corpo tornaram difícil sua missão.

Presidente do Bellator admite interesse na contratação de campeão olímpico

Após a conquista da medalha de ouro na Olimpíada de Tóquio há pouco mais de uma semana, o wrestler americano Gable Steveson se tornou um dos nomes mais comentados pela comunidade das lutas nos últimos dias. De olho no potencial do atleta, algumas das principais ligas profissionais dos esportes de combate já demonstraram interesse na contratação do campeão olímpico, entre elas o Bellator.

Idolo do futebol, Gamarra revela planos para lutar MMA

Uma lenda do futebol internacional está próximo de retornar às competições esportivas, mas numa arena completamente diferente: o cage de MMA. Carlos Gamarra, zagueiro histórico da seleção do Paraguai com passagem marcante por grandes clubes brasileiros, revelou no fim de semana que está treinando MMA e que pretende estrear na modalidade ainda em 2021