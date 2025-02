Rafael Barbosa Faz Estreia no Japão e Completa 20 Lutas no MMA Profissional

No próximo dia 9 de março, Rafael Barbosa, atleta revelado pelo Projeto Maquininha do Futuro, em Rio Preto, fará sua aguardada estreia no Pancrase, tradicional evento de MMA no Japão. O confronto, que acontece no Yokohama Budokan, será contra o japonês Yusuke Kasuya, um adversário técnico e experiente.

Com uma trajetória inspiradora, o lutador começou no karatê aos 11 anos e se destacou em competições nacionais e internacionais. Após anos de dedicação, recebeu um convite especial para treinar ao lado de Lyoto Machida em Los Angeles, uma experiência fundamental para sua formação como atleta.

Barbosa promete dar o máximo dentro do cage. “Será um momento marcante, podem esperar o meu melhor”, afirmou.

A luta reforça a importância do esporte como ferramenta de transformação social, simbolizada pelo Projeto Maquininha do Futuro, que continua revelando talentos para o cenário mundial.

Jairzinho Rozenstruik é dispensado do UFC

O nono colocado no ranking da categoria, Jairzinho Rozenstruik, derrotado por Sergei Pavlovich, teve seu vínculo com o Ultimate encerrado. A informação foi divulgada inicialmente pela página ‘UFCRosterWatch’, que acompanha movimentações de chegadas e saídas de lutadores da organização no ‘Twitter’.

Aos 36 anos, Jairzinho Rozenstruik, cujo nome é uma homenagem ao craque da seleção brasileira Jairzinho, o ‘Furacão da Copa de 70’, estava no UFC desde 2019. O surinamês, que chegou invicto à organização, entrou no octógono em 15 oportunidades, somando nove vitórias e seis derrotas.

Lyoto Machida rebate versão de Yoel Romero

A histórica luta entre Lyoto Machida e Yoel Romero, que aconteceu em junho de 2015 no UFC, voltou a ser pauta após o cubano fazer uma revelação sobre o estado de saúde do brasileiro após o combate. O algoz afirmou que o ex-campeão teria entrado em coma depois do nocaute sofrido no terceiro round.

A alegação gerou repercussão imediata, principalmente entre os fãs de MMA, mas Lyoto não demorou a se manifestar para desmentir a informação.

“Eu ouvi falar sobre isso, mas não assisti ao vídeo. Isso não faz sentido nenhum. É impossível que um lutador entre em coma e depois lute outras 20 vezes. Eu passei por uma cirurgia no nariz, porque realmente quebrei o nariz naquela luta. Estava com tampão no nariz e não pude viajar. Foi uma situação rotineira para alguém da minha profissão”, declarou Machida em entrevista ao ‘MMA Fighting’.

Michel Pereira descarta possível duelo contra ‘Pirata do UFC’

Na luta co-principal do UFC Arábia Saudita, realizada no último sábado (1º), Shara Magomedov foi dominado por Michael Page e perdeu sua invencibilidade. Apesar do resultado negativo, Michel Pereira, que é vizinho do russo no ranking dos médios (até 83,9 kg), usou as redes sociais para descartar a possibilidade de enfrentá-lo no futuro.

Em uma publicação do perfil do Instagram ‘Full Violence’, que sugeria Michel Pereira como próximo adversário para o "pirata", o brasileiro apareceu rapidamente para desmentir e desqualificar o rival.

“Não quero lutar contra um lutador ruim!”, comentou Michel, acompanhado de emojis com o polegar para baixo.

Após uma sequência de oito vitórias no UFC, Michel Pereira sofreu uma derrota contundente para Anthony Hernandez em outubro do ano passado. Agora, "Chechel" tentará voltar ao caminho das vitórias contra Abus Magomedov no UFC Fight Night em Kansas City, no dia 26 de abril.