Pitbull Super Fight realiza 8ª edição, em Salinas (PA)

O PSF (Pitbull Super Fight) irá realizar neste sábado, dia 6, a sua oitava edição na cidade de Salinópolis, no Pará, a partir das 21h, no ginásio da escola Cecilia de Nazaré. O evento terá 6 lutas profissionais de mma, com destaque para a principal, que será o confronte entre o atleta João Abutre contra Junior Suicida.

Pitbull Super Fight

Henrique "Mata Onça" Vs João Alves Bad Boy Vs Felipe Salvaterra Denilson Salinas Vs Heitor Marituba Felipe Tubarão Vs Romero Reis Ricardo Côco Vs Leandro Guerreiro João Abutre Vs Junior Suicida

Lyoto exalta carreira de Jon Jones

Um dos maiores nomes do MMA brasileiro e mundial, o ex-campeão meio-pesado do UFC,Lyoto Machida, participou recentemente do podcast “Nem me Viu”, comandado por Fabrício Werdum – ex-campeão peso-pesado do Ultimate. No bate-papo, o carateca revelou diversos episódios vividos em sua carreira, mas também falou sobre o americano Jon Jones, com quem disputou o cinturão meio-pesado em 2011.

“É um excelente lutador. O que ele (Jon Jones) fez, praticamente ninguém fez. Lutou em categorias diferentes, é um cara muito bom, muito forte. O que falta para ele é um direcionamento. A gente não sabe o que esse cara passa, a gente nunca ‘calçou o sapato dele’. Eu não estou justificando os erros ou os acertos dele. Se eu nunca fiz o que ele fez, como vou falar dele? Dentro do esporte, ele é um dos maiores”, declarou Machida.

Lyoto Machida está atualmente com 44 anos de idade e tem, em sua carreira profissional no MMA, 38 lutas, onde venceu 26 e foi derrotado 12 vezes. Foi campeão meio-pesado do UFC em 2009, ao nocautear Rashad Evans no UFC 98, e foi destronado no ano seguinte, pelo compatriota Maurício Shogun. Lyoto lutou outras duas vezes pelo cinturão do Ultimate

Rayanne fatura cinturão peso-átomo do Invicta FC

Rayanne dos Santos é a nova campeã peso-átomo (até 48kg) do Invicta FC. Na edição 53, realizada na noite da última quarta-feira (3), em Denver (EUA), a lutadora paraense dominou a norte-americana Jillian DeCoursey durante cinco rounds e faturou o cinturão da categoria

Werdum surpreende e desafia Francis Ngannou para superluta

Ex-campeão peso-pesado do UFC, Fabrício Werdum tem uma trajetória vitoriosa e repleta de grandes momentos no MMA.Atualmente com 45 anos, o “Vai Cavalo”, no entanto, ainda tem grandes planos para sua carreira nas artes marciais mistas.

Werdum revelou que está em conversas com a PFL (Professional Fighters League) para fazer uma superluta contra Ngannou. O brasileiro, inclusive, quer que o confronto aconteça com recorde de público na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

“Meu objetivo é bater o recorde, que foi em Curitiba, de 45 mil pessoas. Quero ir para a Arena do Grêmio fazer uma superluta. Falei com a organização da PFL e adoraram a ideia: eu e Francis Ngannou. Luta principal do primeiro evento da PFL no Brasil. Vai acontecer. Joguei pro universo e vai acontecer”, projetou Werdum.

Bellator à venda? Paramount estaria disposta a vender franquia

Com mais de 300 eventos realizados, o Bellator se consolidou, para muitos especialistas, como a segunda maior organização de MMA em atividade. Entretanto, a franquia presidida por Scott Coker, que pertence ao grupo Paramount, pode estar prestes a movimentar o mundo da luta.Nesta semana, o jornalista Todd Atkins cravou que a PFL estaria com negociações avançadas e perto de concretizar a compra do Bellator. No entanto, Mike Kogan, outro representante da franquia de Scott Coker, disse que tal informação é “fake news”.

Julianna Peña se lesiona e Amanda Nunes tem nova adversária para disputa de título no UFC 289

Atual campeã peso-galo e peso-pena feminino do UFC, Amanda Nunes terá que lidar com uma mudança importante para o card do UFC 289, marcado para acontecer no dia 10 de junho, em Vancouver, no Canadá. Com a contusão de Julianna Pena confirmou a atleta Irene Aldana será a próxima adversária de Amanda em disputa de cinturão que será válida pela categoria peso-galo feminino.