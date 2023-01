Patrício Pitbull derrota Kleber Koike no desafio Bellator Vs Rizin

O fã de MMA que quis curtir um evento de Ano Novo foi presenteado com o desafio Bellator x RIZIN FF, realizado na madrugada de sexta-feira para sábado (31), direto da Saitama Super Arena, em Tóquio, no Japão. As companhias se uniram para um show de MMA histórico que colocou frente a frente astros das duas organizações em cinco dos 15 combates do card. No fim, o placar foi de 5 a 0 para o Bellator. Em um “duelo verde e amarelo” de campeões peso-pena, melhor para Patrício Pitbull, representante do evento americano, que controlou e superou Kleber Koike por unanimidade, encerrando uma série de cinco vitórias seguidas por finalização do compatriota.

Manny Pacquiao anuncia acordo com o Rizin e voltará a lutar em 2023

Manny Pacquiao voltará a atuar nos esportes de combate. Neste sábado (31), durante o desafio ‘Bellator x Rizin’, o lutador filipino anunciou acordo com a organização japonesa para sair da aposentadoria e afirmou que irá lutar já em 2023. Ainda não se sabe qual será o adversário da lenda da nobre arte em seu retorno aos ringues.

Lutador do LFA morre nos Estados Unidos após se envolver em tiroteio

Promessa dos fãs americanos no MMA, Tanner Marlow foi morto no último dia 24, na Califórnia (EUA), após se envolver em um tiroteio no último dia 24, na véspera de natal. O lutador de 30 anos, que fazia parte do plantel do LFA, estava em uma casa localizada no bairro de Bakersfield.

UFC Fight Pass já está disponível para os fãs de MMA no Brasil

O serviço digital direto ao consumidor se tornará a plataforma definitiva para o UFC no Brasil, contando com todos seus eventos ao vivo, programação original e a maior biblioteca de esportes de combate do mundo, incluindo todos os eventos da história do Ultimate. A partir de 1º de janeiro de 2023, por um preço de lançamento de R$24,90 mensais e com um desconto de 50% off, podendo chegar a R$ 12,45 por mês no plano anual, em promoção válida somente até 14 de janeiro.

Ex-campeã do UFC, Rose Namajunas é finalizada em 65 segundos em duelo de grappling nos EUA

Ex-campeã peso-palha do UFC, Rose Namajunas, no grappling a “Thug” sofreu mais um revés. Em ação na última sexta-feira (30), na Filadélfia (EUA), Namajunas enfrentou a também lutadora do Ultimate Gillian Robertson na luta principal da sexta edição do “Fury Professional Grappling” e foi finalizada pela oponente.