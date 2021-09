Paraense Bruno Souza 'The Tiger' quer a sua chance no UFC

O paraense Bruno Souza, conhecido por ‘The Tiger’ conquistou o cinturão do peso-pena do LFA (Legacy Fighting Alliance) ao vencer o mexicano Javier Garcia no LFA 114 nos EUA.

“Conquistei o cinturão do LFA que é a terceira maior organização de LFA do mundo. E é a organização que mais exporta atletas para o UFC. Então, a gente tem essa esperança e esse é o objetivo. Conquistar o cinturão era muito importante primeiro para fazer um checkpoint, igual no videogame, agora eu estou em outro nível. Foi minha quinta luta pela organização, foram cinco vitórias. Muito bem trabalhadas, contra atletas duríssimos, os melhores que eles tinham. E isso construiu muito minha confiança. Para chegar agora e dizer que estou pronto. Que eu sou um dos melhores do mundo e estou pronto para lutar contra outros melhores do mundo”, afirmou o campeão do peso-pena do LFA.

O cartel de Bruno atualmente é de dez vitórias e uma derrota,The Tiger' é um atleta bem e conhecido pelo o seu estilo de lutar um excelente carateca de altíssimo nível.Bruno Souza

é pupilo da família Machida onde ja treinou por anos com Lyoto Machida e Chinzô Machida foi o corner do ‘The Tiger’ na sua ultima luta.

0 seu volume de jogo em conjunto com seu grande background de golpes é o que mais dificulta os seus adversários para vencê-lo, junto com a sua movimentação e a base do karate dificulta a aproximação dos adversários o seu anti-grappling é de alto nível técnico e bem eficiente.Simplificando, Bruno Souza é uma grande ameaça para qualquer um do seu peso em breve esperamos poder ver Bruno no UFC representando bem o estado do Pará.

Doga Salvaterra Fight realiza a sua primeira edição em Salvaterra

DFS (Doga Salvaterra Fight) irá realizar a sua primeira edição no próximo sábado (11) na arena DS Fight na cidade de Salvaterra na Ilha do Marajó a partir das 19:00 com 10 lutas de MMA profissionais com a luta principal entre Jean Silva "Caveira" x Renan "Cowboy".

Caio Bittencourt "Leão" ja a caminho dos EUA para a sua participação no Contender Séries

Uma das revelações do MMA paraense na categoria ate 84 Kg, Caio Felipe Bittencourt da Silva "Leão" embarcou para os EUA juntamente com seu treinador Roxo Strike para a sua participação no Dana White´s Contender Series no próximo dia 14 de setembro, seu adversário será o russo Albert Duraev, luta na categoria de peso-médio.



Derek Brunson finaliza Darren Till no UFC Fight Night 191

Derek Brunson protagonizou um monólogo na luta principal do UFC Brunson x Till no UFC Fight Night 191, Derek Brunson dominou Darren Till com seu jogo de quedas e conseguiu a finalização com um mata-leão aos 2m13s do terceiro round para engatar seu quarto resultado positivo consecutivo.

Alex Poatan é novo contratado do UFC

Um dos maiores strikers do mundo assinou com o UFC e já tem a sua luta de estreia marcada. O peso-médio brasileiro Alex "Poatan" Pereira, ex-campeão do Glory e unico lutador a ter nocauteado o campeão do UFC Israel Adesanya no kickboxing, foi contratado pelo UFC e fará a sua estreia no UFC 268.

Lendas do UFC, Anderson Silva e Belfort estrelam lutas de boxe no Triller Fight Club

As lendas do UFC e ex-campeões Anderson Silva e Vitor Belfort subirão no ringue Triller Fight Club na Flórida (EUA) e terão dois desafios de peso. Enquanto Anderson Silva ‘Spider’ tera pela frente o tambem ex campeão do UFC Tito Ortiz, Vitor Belfort ‘Fenômeno’ será testado contra o a lenda do boxe Evander Holyfield.