Pablo Benaion nocauteia no Extreme Combat 07 no Maranhão e conquista cinturão

O evento Extreme Combat realizou a sua sétima edição na cidade de Santa Inês, no Maranhão, no último dia 30 de setembro. O evento foi realizado pela Academia Extreme Combat, por meio do professor Yuri Jhonatan, e encantou o público presente com lutas eletrizantes e uma estrutura de alta qualidade montada no Ginásio Zeca Belizário. Destaque para o confronto paraense pela disputa do cinturão da categoria peso meio-pesado (até 93 Kg), em que Pablo Benaion e Sigmar da Silva "Sigmonstro" fizeram a luta principal. Pablo venceu Sigmar por nocaute técnico aos 04:12 do 2º round, assim chegando a sua 5ª vitória no mma profissional.

Michel Pereira nocauteia no 1º round em estreia nos médios do UFC

Michel Pereira simplesmente brilhou em sua primeira aparição no peso-médio (84 kg) do UFC. Neste sábado (14), em Las Vegas (EUA), o paraense precisou de apenas um round para nocautear Andre Petroski. Agora, o ‘Paraense Voador’ possui seis vitórias seguidas na maior organização de MMA do mundo. E o triunfo de Michel Pereira foi especial, porque não foi contra um lutador de nível qualquer. Em sua primeira luta no peso-médio do UFC, o brasileiro tirou a invencibilidade de Petroski no UFC.

Confira o que aconteceu na segunda edição do Leno Maia Fight em Castanhal(Pa)

A cidade de Castanhal recebeu no dia 7 de outubro a segunda edição do LMF (Leno Maia Fight). Com organização de Leno Maia, o evento aconteceu no ginásio Manduca Saraiva que fica localizado no bairro Jardelândia. Foram 7 lutas de mma profissionais com destaque para a vitória de Vitor Maia sobre Andris Assunção, que o manteve com o cinturão; e Natalício Shogun, que venceu Alex Panda por nocaute técnico no 1º round. Confira os resultados oficiais:

Leno Maia Fight 02

Francisco Leão venceu Dinailson Pitbull por nocaute técnico 01:50 do 02 round Sherman venceu Rafael Maia por finalização (Mata Leão) 0:27 do 01 round Denilson Pantera venceu Eluan por finalização (Kimura) 01:00 do 01 round Carlos "Cachorro Louco" venceu Ronaldo Jacaré por nocaute técnico no 04:55 do 03 round Jonas Santos "Diabo Loiro" x Fhabio Mir (Empate) Vitor Maia venceu Andris Assunção por nocaute técnico 0:35 do 03 round Natalício Shogun venceu Alex Panda por nocaute técnico 04:20 do 01 round

Adesanya comunica afastamento do UFC por tempo indeterminado

Derrotado de forma surpreendente por Sean Strickland, em luta realizada em setembro, na Austrália, Israel Adesanya tomou uma decisão importante profissionalmente. Ao participar do programa ‘The Rock FM’, o ex-campeão do peso-médio (84 kg) do UFC comunicou sua intenção de se afastar das lutas por tempo indeterminado.

Edson Barboza protagoniza ‘virada do ano’ na luta principal do UFC Vegas 81

O Edson Barboza brilhou na luta principal do UFC Vegas 81, que aconteceu neste sábado (14), em Las Vegas (EUA), ao vencer de virada Sodiq Yusuff por decisão unânime dos jurados. Depois de um início de luta a todo vapor, o brasileiro sentiu os fortes golpes do nigeriano e quase foi nocauteado ainda no primeiro round, mas “sobreviveu” as investidas do oponente e se manteve na luta. Recuperado e com uma boa estratégia, mesmo bastante machucado e cansado, tomou a iniciativa do embate e dominou até sair com a vitória.