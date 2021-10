Orlanilson Pereira "Pé de Gancho" é destaque no MMA de Tailândia

O atleta Orlanilson de Oliveira "Pé de Gancho" é destaque no MMA paraense e da cidade de Tailândia (PA). Atualmente, ele é agenciado pelo empresário Igor Aragão e vem numa ótima sequência, com 6 vitórias seguidas. O cartel profissional no MMA é de 17 vitórias e 8 derrotas.Sua última apresentação foi no evento Fera Combat, com vitória por nocaute técnico no 1º round em cima do duro atleta Marcelo Pontes "Leão".

DS Fight realiza a sua segunda edição em dezembro

Novo evento de MMA que surgiu na Ilha do Marajó, o DS Fight irá realizar a sua segunda edição programada para o dia 3 de dezembro, na Arena DS, na cidade de Salvaterra. O card terá 10 lutas de MMA, que em breve serão divulgadas.

José Filho "Cavalo" com luta marcada nos EUA

Jose Filho "Cavalo", que atualmente mora e treina nos EUA na equipe MMA Overcome ao lado dos atletas Iliarde Santos e Michel Pereira "Demolidor", irá lutar no próximo dia 30 de outubro contra o ex-alteta do UFC/Bellator Will Brooks. O confronto será no peso leve (Ate 70 Kg).

Borrachinha chega a acordo e luta principal do UFC Las Vegas 41 será em peso casado

Os pesos médios (até 83,9 kg) Paulo Borrachinha e Marvin Vettori chegaram a um acordo verbal para se enfrentarem em peso casado com limite até 88,4 kg. A decisão foi tomada após o brasileiro afirmar, dois dias antes da pesagem, que estava com 96 kg e não conseguiria alcançar o limite da divisão.

Fedor Emelianenko afirma que pode se aposentar após combate no Bellator 269

Apontado, por muitos, como o melhor lutador da história dos pesados (120,2kg.), Fedor Emelianenko pode fazer sua despedida na luta contra Tim Johnson no Bellator 269. Em entrevista ao podcast ‘The MMA Hour’, o russo afirmou que sua atuação do próximo sábado (23) deve definir seu futuro nas artes marciais mistas.

“Não, eu ainda não tomei nenhuma decisão. tudo vai depender da minha atuação, do que acontecer nessa luta e dos planos do Bellator. No meu contrato, ainda tenho outra luta. Existe uma chance (de me aposentar). Vai depender da minha saúde e condição física. Também vou discutir com minha família sobre isso”, revelou Fedor.

CEO da PFL pressiona Kayla Harrison por permanência: ‘Ninguém vai te pagar mais’

Envolvida em diversos rumores sobre o seu futuro, Kayla Harrison recebeu uma espécie de ‘ultimato’ da PFL. Em entrevista ao ‘MMA Junkie‘, o CEO da organização Sean O’Connell enfatizou que a norte-americana tem que pensar em sua família para decidir o seu futuro e garantiu que nenhuma outra empresa pagará a judoca o valor que já recebe na liga.

“Ninguém vai pagar mais do que a PFL está disposta a pagá-la. Em última análise, isso é um negócio. Agora que ela é mãe de dois filhos, eu sei que a segurança financeira e ter certeza de que seu futuro está definido é mais importante para ela do que qualquer outra coisa, então eu acho que esta é uma relação mutuamente benéfica. Seria muito imprudente para a PFL deixá-la ir a qualquer outro lugar e eu acho que seria muito imprudente para ela ‘empurrar o envelope’ para ir a outro lugar”, afirmou Sean.