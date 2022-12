‘Nocaute na Violência’ encerra a temporada de 2022 com programação especial neste domingo (4)

O ‘Nocaute na Violência’, projeto esportivo de boxe coordenado pela ADZB (Associação Desportiva Zezé do Boxe), encerra a temporada de 2022 com uma programação especial no próximo domingo, 4, na sede do Mormaço, na Cidade Velha, em Belém. O destaque fica por conta da luta profissional entre o paraense William Coutinho e o paulista Raiuga Eugênio, categoria peso pesado. Raiuga é radicado em São José dos Campos, onde exerce suas atividades profissionais de pugilismo.

Confira o que aconteceu na 9ª edição do Açaí Fight

O AFC (Açai Fight Combat) realizou na cidade de Jacundá (PA) a sua nova edição, que aconteceu no Bianca Eventos, que fica localizado na rua 13 de setembro. O evento contou com 10 lutas de mma profissionais, com destaque para a principal do evento, em que Magno Açaí venceu Nathan Dias por nocaute técnico no primeiro round. Confira os resultados:

Açaí Fight Combat 09

Paulo Terremoto venceu Daniel Miralles por finalização aos 04:10 do 3 round Jenilton Matos venceu Rosiel Bad Boy por finalização aos 02:29 do 2 round Matheus Treme Terra venceu Daniel Carrasco por nocaute aos 03:48 do 1 round Cobreloa venceu Jonathan Nunes por nocaute técnico aos 2:15 do 2 round Jefinho venceu Wesley Capoeira por finalização aos 03:32 do 1 round Jailson Boyka venceu Lobo Solitário por finalização aos 02:15 do 1 round Super Schock venceu por desistência aos 03:48 do 1 round Fabiano Terremoto venceu Lucas por finalização aos 02:58 do 1 round Jackson venceu Welligton Lobo por finalização aos 04:53 do 1 round Magno Acai venceu Natan Dias por nocaute técnico aos 01:28 do 1 round

Confira os resultados da primeira edição do Urumajo Fight

O evento Urumajo Fight MMA realizou a sua primeira edição no dia 25 de novembro na cidade de Augusto Correa, no ginásio municipal da cidade. O evento contou com 4 lutas de mma e na luta principal Antônio "Tubarão" venceu João Matos por finalização no 2 round. Confira os resultados:

Urumajo Fight

Francisco Assis venceu Michel Demolidor na decisão unânime dos juízes Felipe Oliveira venceu Jonas Nunes por por nocaute no 01 round Lucas Borges venceu Natan Araújo por nocaute técnico no 1 round Antônio "Tubarão" venceu João Matos por finalização no 02 round

Larissa Pacheco tira invencibilidade de Kayla e conquista prêmio milionário

Uma das principais organizações de MMA do mundo atualmente, a PFL encerrou sua temporada 2022 e como de costume, premiou os campeões com US$ 1 milhão cada (cerca de R$5,3 milhões). Na luta principal do PFL MMA 10, a paraense Larissa Pacheco se impôs sobre Kayla Harrison – até então invicta no MMA -, venceu por decisão unânime e faturou o cinturão peso-leve feminino, além da premiação milionária.

Nate Diaz encerra contrato com o UFC após 15 anos

Chegou ao fim uma parceria de 15 anos. Um dos lutadores mais antigos do UFC, Nate Diaz não está mais no quadro da organização. O próprio presidente do Ultimate, Dana White, confirmou que o meio-médio norte-americano encerrou seu contrato com a empresa nesta terça-feira (29)

Ngannou se diz confiante em vitória de Camarões contra o Brasil

Francis Ngannou acredita que Camarões pode vencer o Brasil pelo Grupo G na Copa do Mundo de Futebol, em jogo programado para acontecer na próxima sexta-feira (2). O campeão dos pesos pesados (até 120,2kg.) do UFC reconhece que sua seleção não entra como favorita, mas pode surpreender os comandados de Tite, que estão invictos e sequer tomaram gols nos dois jogos anteriores.

“Nós já vencemos vocês (brasileiros) antes. Nós somos Camarões. Não somos o Brasil, mas somos Camarões. Nós somos uma grande nação no futebol e todos sabem disso (…), tenho certeza que será difícil. Se você vai jogar contra o Brasil, todos sabem que você terá um dia difícil de trabalho. Você não trabalha como “ah, eu tenho que estar lá”. Você sabe que vai ser difícil e que eles são os favoritos”