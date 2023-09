Naldo Guerra é destaque na 11ª edição do Xingu Fight

A cidade de Porto de Moz recebeu, no último sábado, dia 16 de setembro, a 11ª edição do evento de MMA Xingu Fight, que aconteceu no ginásio Chico Cruz. Com grandes lutas de Jiu Jitsu e MMA, o destaque foi para a luta principal, foi o aguardado combate entre os atletas Luiz Zangado e Naldo Guerra. O grande vencedor da luta principal foi Guerra, com uma bela vitória por nocaute técnico no 1º round.

Xingu Fight 11

Edson Silva venceu Nando por nocaute técnico 04:00 Jefte Brilhante venceu Juniel Cobra por finalização (Mata Leão) Naldo Guerra venceu Luiz Zangado por nocaute técnico 03:20 do 1º round

Grasso empata batalha contra Shevchenko e mantém cinturão dos moscas

Marcada pelo equilíbrio, a luta principal do Noche UFC, realizada neste sábado em Las Vegas (EUA), terminou em empate. Em evento que homenageou a Independência do México, a campeã dos moscas (até 56,7kg.), Alexa Grasso, teve bons e maus momentos diante da lendária Valentina Shevchenko, que, por vezes, esteve perto da vitória. Ao fim de cinco rounds parelhos, com reviravoltas em dados cenários, o empate na decisão dividida dos juízes foi anunciado, mantendo, pela regra, a detentora do título no topo da divisão

Em busca de vaga na final de GP milionário do Bellator, Patricky Pitbull promete ‘guerra’

Após conquistar um grande nocaute na primeira fase do GP dos leves do Bellator, que dará a premiação de um milhão de dólares ao campeão, além do cinturão da categoria, Patricky Pitbull já tem data para retornar ao cage circular. A organização americana anunciou que o potiguar entrará em ação no dia 17 de novembro, em Chicago, nos Estados Unidos, quando acontece o Bellator 301. Patricky enfrentará o russo Alexander Shabliy, em duelo válido pela semifinal do torneio.

“Já decidi que vou fazer todo o meu camp aqui em Natal mesmo. Tenho planos de trazer um lutador russo ou de algum país que tenha um jogo bem parecido com o dos russos para treinar comigo. Estou vendo isso com o Eric Albarracin. Apesar do Alexander Shabliy ser russo e muita gente achar que ele é um wrestler, ele é diferente. O Alexander Shabliy gosta da trocação, ele gosta de trocar porrada, gosta de nocautear. É bom estar treinado para tudo, mas acredito que vamos trocar muita porrada em pé”, disse Patricky Pitbull.

Derek Brunson deixa o UFC após mais de uma década

Após mais de uma década de serviços prestados, Derek Brunson encerrou sua trajetória dentro do UFC. A notícia sobre o desligamento do veterano de 39 anos foi confirmada pelo site ‘MMA Fighting’. Ao longo de quase 11 anos de jornada no UFC, Derek Brunson disputou 21 lutas no octógono mais famoso do mundo, colecionando 14 vitórias e sete derrotas desde sua estreia na organização, em dezembro de 2012.

Durante este período, o americano – especialista no wrestling – enfrentou grandes nomes da divisão dos médios (84 kg), como: Anderson Silva, Israel Adesanya, Robert Whittaker, Lyoto Machida, Ronaldo Jacaré, Yoel Romero, entre outros.