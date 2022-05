Na Rússia, Paraense Jubileu vence Vazha Tsiptauri na luta principal do ACA 139

O ACA (Absolute Championship Akhmat) realizou no último sábado (21) a sua edição 139 em Moscou, na Rússia, onde Daniel Jubileu representou bem o estado do Pará, fazendo a luta de abertura do card principal. O atleta venceu o georgiano Vazha Tsiptauri, por decisão dividida dos juízes, chegando à quinta vitória dentro do ACA e contabilizando a sua 29ª vitória no MMA profissional.

Michel Pereira venceu Santiago Ponzinibbio em luta épica no UFC Las Vegas 55

No confronto entre Brasil x Argentina, melhor para Michel Pereira. Destaque no UFC Las Vegas 55, o ‘Paraense Voador’ viveu uma luta épica contra Santiago Ponzinibbio. Ao fim de três rounds, marcados por um combate franco, o Michel foi declarado vencedor na decisão dividida dos juízes. O lutador paraense voltou a mostrar evolução e com a vitória deverá ser inserido no top 15 dos meio-médios (até 77kg).

Igor Siqueira vence na Colômbia

O atual campeão do peso mosca do Azteca Fight League, Igor Siqueira, participou no último sábado (21) do evento colombiano UGF, que realizou a sua 15ª edição no Coliseo Universidad na cidade de Medellín. Igor venceu o atleta colombiano Mauricio Oquendo na decisão unanime dos juízes.

Henrique "Frankstein" vence Leonardo Vasconcelos na luta principal do EF Fight Champions

O aguardado confronto entre o ex-lutador do UFC, Henrique "Frankstein", contra Leonardo Vasconcelos "Black", atletas que estão no top 10 no Brasil na categoria até 93 Kg, aconteceu no último sábado (21), no evento EF Fight Champions na cidade de Benevides (PA), onde Henrique "Frankstein" venceu por nocaute técnico no 1 round.

Cigano sofre lesão em estreia no Eagle FC

Após um ano e meio fora dos cages, Junior Cigano fez sua estreia no Eagle FC 47, evento que é liderado pelo ex-lutador Khabib Nurmagomedov O ex-campeão do UFC estava bem no combate contra Yorgan de Castro, que também é ex-UFC, mas acabou se lesionando e viu a vitória ser declarada para o lutador de Cabo Verde na luta principal.

Ketlen Vieira supera Holly Holm por decisão dividida

Na luta principal do UFC Vegas 55, Ketlen Vieira encarou uma parada duríssima contra Holly Holm, que fugiu da trocação da brasileira, trabalhou no clinch, mas não teve jeito. A atleta da Nova União venceu por decisão dividida, o que gerou reclamações nas redes sociais quanto ao resultado

Luta de boxe entre Anderson Silva contra Bruno "Caveira" Machado termina sem vencedor

Anderson Silva segue brilhando no boxe aos 47 anos de idade. A lenda do MMA deu show contra o também brasileiro Bruno "Caveira" Machado em luta de exibição pelo Abu Dhabi Unity Boxing Event neste sábado em Abu Dhabi. Ele só não saiu com a quarta vitória seguida no boxe porque o duelo não tinha juízes laterais pontuando e, por isso, terminou sem vencedor.