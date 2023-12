MMA Sport Club: Confira como foi a primeira edição do Ultimate Marajó Fight em Salvaterra

A cidade de Salvaterra na Ilha do Marajó recebeu na ultima sexta feira (08) a primeira edição do evento de MMA, UFM (Ultimate Marajó Fight) ana casa de Shows Eclipse, o evento contou com o apoio e organização Iran Trindade e o apoio do Prefeito da cidade Carlos Gomes.Os grandes destaques do evento foi para as vitórias nas lutas principais do evento onde Elicarlos "Cobra" venceu por nocaute no 02 round e Thiago "Salvaterra" tambem venceu por nocaute no 02 round, confira os resultados do UFM.

Ultimate Marajó Fight

01-Raí "Marajó" venceu Léo "Galo de Briga" na decisão unânime dos juizes

02-Gustavo Avelar venceu Elielton "Bad Boy" por nocaute no 03 round

03-Nil Cobra venceu Adilson Souza por nocaute no 01 round

04-Victor Marajó venceu Alan do Bronnxs por finalização no 01 round

05-Elicarlos "Cobra" venceu Silvio "Da Cohab" por nocaute técnico no 02 round

06-Tongo Leão venceu Carlos Eduardo "Cachorro Louco" na decisão unânime dos juizes

07- Thiago "Salvaterra" venceu Jhonielton Pinheiro por nocaut técnico no 02 round

Confira o que aconteceu no Ultra Breves Night Fight X

Neste último sábado (09), ocorreu na cidade de Breves na Ilha do Marajó o evento de MMA Ultra Breves Night Fight X, sua 10° edição. Com transmissão em canal de TV local aberto onde os atletas das cidades de Breves, Melgaço, Curralinho, Barcarena, Ponta de Pedras, Icoaraci, Marituba, Belém, Almeirim e Calçoene/Amapá ponta de Pedras fizeram grandes lutas de MMA no ginásio municipal Ferdinando Costa e Silva. Destaque na luta principal do evento onde Rildeci"Escorpião" venceu Daniel Duarte"Danielzinho" por finalização por Mata Leão aos 03:05 do 1° round.

UFC faz promoção especial para celebrar primeiro ano do UFC Fight Pass no Brasil

O UFC Fight Pass comemora um ano de lançamento no Brasil no dia 1º de janeiro de 2024 e para celebrar o primeiro aniversário da plataforma de streaming, o UFC oferece uma condição especial para novos e antigos assinantes da plataforma. De 15 de dezembro a 15 de janeiro, os assinantes terão 50% de desconto no plano anual do UFC Fight Pass, válido para assinaturas no app e no site.

André Sergipano supera batalha no UFC Las Vegas 83

Em batalha dramática no UFC Las Vegas 83, André Sergipano superou as adversidades e utilizou a raça para conseguir aplicar estratégia diante de Jun Yong Park e garantir vitória na decisão dividida dos juízes.

Lyoto comenta o estilo de Alex Poatan

O estilo de luta do atual campeão dos meio-pesados do UFC, Alex Poatan, no MMA, chama a atenção dos fãs por, muitas vezes, fugir do habitual. Quem falou sobre esse assunto foi o ex-campeão da mesma categoria, o brasileiro Lyoto Machida, em participação no podcast “Nem me viu”. O “Dragão” declarou que, embora o jogo do compatriota pareça “esquisito”, ele sempre tem um “propósito” com isso, e muitas vezes tem “armadilhas” preparadas para os rivais.“Acho que o Poatan está numa fase muito boa. Ele é um cara que, aparentemente, quem não entende de luta olha os movimentos dele e pensa que ele faz algo esquisito, que só ele faz, mas não. Ele tem muita consciência nos movimentos. Tudo o que ele faz tem um endereço, um propósito. Ele sabe onde está pisando, ele tem umas armadilhas. Ele tem esse lado”, explicou Lyoto.

Em duelo de estreantes, Talita Alencar vence Rayanne Amanda no UFC Vegas 83

Talita Alencar derrotou Rayanne Amanda no UFC Vegas 83 no qual a luta foi dura e parelha e após três rounds parelhos, Talita venceu na decisão dividida dos juízes com resultado muito contestado. Infelizmente não foi a estreia que Rayanne merecia no UFC, mas a atleta paraense honrou como sempre a bandeira do Pará.

BRAVE CF 78 Luiz Cado finaliza Vernon Ramos na luta principal

Luiz Cado venceu a luta principal do BRAVE CF 78 em co-promoção com o Victorious Fighting Entertainment, realizado nesta quinta-feira (7/12), em Fortaleza. O curitibano conquistou o triunfo ao finalizar Vernon Ramos com uma chave de joelho no segundo round, ampliando seu cartel para 16 vitórias, sete derrotas e um empate.