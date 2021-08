MMA: Sombra Fight 22 ocorre neste sábado em Belém

O SFC (Sombra Fight Championship) com organização de Silmar Nunes irá realizar a sua edição de nº 22 neste sábado (21) e Belém a partir das 18:0 no Centro de Treinamento F2 que fica localizado na Rua Dr Freitas nº 3095 entre Alm Barroso e João Paulo II, com a luta principal entre Pablo Benaion x Henrique Portela na categoria meio pesado (93 Kg). Ingressos com valor de R$ 50,00 ,informações (91) 98233-2131.

Zezão Trator encara Romário Guinu luta principal do Redenção Fight

Zezão Trator está de volta a luta no mma paraense sem lutar desde 2014 no Pará, Zezão Trator irá fazer a luta principal do evento Redenção Fight que irá acontecer no próximo sábado (28) contra Romário Guinu na cidade de Redenção essa é aguardada pelos fãs do mma paraense por muito tempo,Ambos atletas Estão no "Top 10" na categoria até 77 Kg no Brasil a luta promete um alto nível técnico de ambos os atletas.

Natalício Shogun em ação no BFS 2

Natalício Nascimento "Shogun" estará em ação neste sábado(21) na segunda edição do evento BFS (Brazilian Fighting Series) que irá acontecer em São Paulo(SP) Natalício que tem o cartel profissional de 14 vitorias e terá pela frente Delan Monten na luta principal do evento

Larissa Pacheco fica fora do Grand Prix dos leves na PFL

O card principal da PFL sofreu uma baixa importante. A paraense Larissa Pacheco, que estava programada para enfrentar Taylor Guardado na semifinal do Grand Prix dos leves (até 70,3kg.), falhou no corte de peso e está fora do show. Ela foi substituída pela atleta Mariana Morais.

Amanda Lemos enfrenta Nina Nunes em dezembro

O UFC marcou um duelo entre duas lutadoras ranqueadas na divisão peso palha (até 52,2 kg).A paraense Amanda Lemos enfrenta Nina Nunes na primeira luta confirmada pela organização para o card do dia 18 de dezembro, ainda sem local definido.

Khabib afirma que poderia ter matado McGregor, caso árbitro não interrompesse a luta no UFC 229

Aposentado desde outubro de 2020, Khabib Nurmagomedov segue respondendo perguntas sobre Conor McGregor. Desta vez, em coletiva de imprensa realizada na Rússia, o ex-campeão dos leves (até 70,3kg.) foi incisivo ao declarar que poderia ter matado o irlandês no UFC 229, caso o duelo não fosse interrompido pelo árbitro. Na ocasião, o ‘Águia’ venceu por estrangulamento.

“Vocês viram o que aconteceu em 6 de outubro (de 2018). Se retirassem Herb Dean (árbitro da luta), vocês entenderiam o que iria acontecer. Uma pessoa pode morrer em uma pegada daquela (estrangulamento). Se você quiser, posso te ‘enforcar’ atrás das cortinas para ver o que aconteceria. Quando uma pessoa te estrangula e faz isso por 30 anos, isso se torna uma arma”, afirmou Khabib.