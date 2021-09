MMA: DS Fight Night realiza a sua primeira edição em Salvaterra

A primeira edição do DS Fight Night com organização de Doga Salvaterra aconteceu neste sábado (11) na Arena DS Fight na cidade de Salvaterra na Ilha do Marajó, o evento teve 10 lutas de mma profissionais com destaque para a luta principal do evento que foi na categoria peso pena (66 Kg) onde "Renan Cowboy " venceu Jean Silva "Caveira".

Confira os resultados oficiais:

01 Carlos Marajó venceu Vitor Avatar por finalização (Mata Leão) 01:54 do 1 round

02 Savio Renato "Indio" venceu Jean "Vassoura" por nocaute técnico 01:45 do 1 round

03 Vitor "Marajó" venceu Darlison "Esmagador" por finalização (Mata Leão) 0:27 do 2 round

04 Ricardo "Grafite" venceu Cristian "Tourinho" por nocaute técnico 02:08 do 1 round

05 Evandro Neto Souza venceu Marcilio Leão por desistência 5:00 do 2 round

06 Elizeu "Wolverine" venceu Madson "Coringa" na decisão dividida dos juízes

07 Amarildo "Dedeco" venceu Junior Almeida por desistência 5:00 do 2 round

08 Dhemison Soares venceu Eduardo "Twister" por nocaute técnico 01:56 do 2 round

09 Rodrigo "37' venceu André Soares "Andrezinho Marajó" por finalização (Mata Leão) 0:37 do 2 round

10 Renan "Cowboy" venceu Jean "Caveira" por interrupção médica 5:00 do 2 round

Fera Combat realiza a sua primeira edição em Tailândia com vitória de Thiago Silva na luta principal

Fera Combat realiza a sua primeira edição neste domingo (12) no ginásio municipal de esportes da cidade a partir das 17:00 com 09 lutas de mma profissionais com destaque para a luta principal que foi entre os atletas Thiago Silva x Eduardo "Cachorro Louco, fazendo o confronto Inter municipal entre Belém x Tailândia onde Thiago Silva saiu vencedor na decisão unânime dos juízes

Confira os resultados

Fera Combat

01 Rodrigo Flash venceu Webson "Boneco" na decisão dividida dos juízes

02 Leonardo "Terremoto" venceu Valdiclei "Buscapé" na decisão dividida dos juízes

03 Marcelino Carvalho venceu Luís Eduardo "Madruga" por nocaute técnico aos 3 minutos do 1 round.

04 Cleilson "Detento" venceu Jairo "Mão de Pedra" aos 2 minutos do 1 round.

05 Paulo Terremoto venceu Diego Guerra na decisão dividida dos juízes

06 Natalício Nascimento venceu Sandro "Gigante" por nocaute técnico aos 3 minutos do 2 round.

07 Fabrício Prata venceu Rubens "Calango" por desistência aos 5 minutos do 2 round.

08 Orlanilson "Pé de gancho" venceu Marcelo Pontes "Leão" por nocaute técnico aos 4 minutos do 3 round.

09 Rogério "Pitbull" venceu Anderson Santos por finalização (Mata leão) aos 41 segundos do primeiro Round.

10 Thiago Silva venceu Eduardo "Cachorro Louco" na decisão unânime dos juízes.

Rodrigo Sarafian vence Rodrigo Bad Boy na luta principal do Furacão Combat no Amapá

No ultimo sábado tivemos o confronto entre Pará x Amapá na terceira edição do Furacão Combat que aconteceu na cidade de Laranjal do Jari no Amapá com os atletas Rodrigo Sarafian x Rodrigo "Bad Boy" ambos atletas Top 10 na categoria peso mosca (57 Kg) no cenário do mma brasileiro.Rodrigo Sarafian venceu por nocaute tecnico no terceiro round e representou bem o estado do Pará com uma bela vitória.

Anderson Silva dá show e apaga Tito Ortiz no primeiro round

Não deu nem para suar. Em seu segundo desafio de boxe na temporada 2021, Anderson Silva voltou a dar show. Na luta contra Tito Ortiz, Spider não tomou conhecimento do norte-americano e atropelou de forma brutal o rival com um nocaute, que deixou o ‘bad boy’ apagado. O triunfo da lenda do MMA aconteceu logo no primeiro round.Havia muita expectativa para a nova apresentação de ‘Spider’ neste fim de semana. Em junho, o brasileiro surpreendeu ao bater o ex-campeão de boxe, Julio César Chávez Jr. Agora, a história se repetiu, mas com um nocaute fulminante.

Conor McGregor se envolve em confusão com rapper na premiação do ‘MTV Video Music Awards

O irlandês se envolveu em uma confusão na noite de domingo (12), no Brooklyn (EUA), na cerimônia do MTV Video Music Awards.O alvo de McGregor foi o rapper Machine Gun Kelly na chegada ao evento, no tradicional tapete vermelho. O cantor estava ao lado da namorada, a atriz Megan Fox, enquanto “Notorius” acompanhado da esposa, Dee Devlin. A confusão deu origem, segundo o site TMZ, pelo fato de “MGK” negar um pedido de foto do atleta.

Lutadora transgênero, Alana McLaughlin vence em sua estreia no MMA

Primeira atleta abertamente transgênero a competir MMA nos Estados Unidos desde 2014, Alana McLaughlin fez sua estreia profissional em Miami, pelo evento Combate Global. Ela superou a adversária Celine Provost por finalização (mata-leão) no segundo round.