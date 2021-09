MMA: DS Fight Night acontece neste sábado em Salvaterra

A primeira edição do DS Fight Night com organização de Doga Salvaterra irá acontecer neste sábado (11) na Arena DS Fight na cidade de Salvaterra na Ilha do Marajó, o evento terá 10 lutas de mma profissionais com destaque para a luta principal do evento que será entre Jean Silva "Caveira" x "Renan Cowboy ".

DS Fight Night

01-Rildo Araújo x Neto

02-Marcilio Leão x Toni Bala

03-Grafite x Raysom Santos

04-Victor Marajó x Markenze

05-Rodrigo "37" x André Marajó

06-Junior Almeida x Eduardo Twister

07-Sávio Renato x Sávio Vassoura

08-Vitor Avatar x Carlos Marajó

09-Madson "Coringa" x Elizeu "Wolverine"

10-Jean Silva "Caveira" x Renan "Cowboy"

Fera Combat realiza a sua primeira edição em Tailândia

Fera Combat realiza a sua primeira edição neste domingo (12) a partir das 17:00 no ginásio municipal de esportes da cidade a partir das 17:00 com 09 lutas de mma profissionais com destaque para a luta principal que será entre os atletas Thiago Silva x Eduardo "Cachorro Louco, fazendo o confronto inter municipal entre Belém x Tailândia.

Thiago Silva faz a luta principal do Fera Combat em Tailândia.

Fera Combat realiza a sua primeira edição neste domingo (12) e teremos na luta principal um dos destaques da categoria do peso mosca (57 Kg) do estado do Pará com o atleta da cidade de Tailândia, Thiago Ferreira da Silva que possue o cartel profissional de 15 vitórias e 06 derrotas fará a luta principal do evento que promete levar um show para o público da cidade de Tailândia.

Demian Maia ganha programa nas redes sociais do UFC

Os fãs de artes marciais estão acostumados a ver Demian Maia em tatames e octógonos pelo mundo. Ao longo de mais de 20 anos de carreira, o lutador acumulou títulos internacionais no Jiu-Jitsu, modalidade em que é faixa-preta, e no MMA, onde fez 39 lutas e ainda lutou pelos títulos meio-médio e médio do UFC.

Maia deixa o quimono e as luvas de lado para comandar um novo quadro mensal nas redes sociais do UFC Brasil, o ‘Finalizando Comentários’. A cada episódio, ele seleciona alguns comentários feitos por fãs brasileiros nas páginas do UFC e responde de maneira irreverente aos questionamentos e declarações dos seguidores. O programa vai ao ar uma vez ao mês, sempre às quartas.

Benson Henderson e Brent Primus se enfrentam no Bellator 268

Os pesos leves (até 70,3 kg) Benson Henderson e Brent Primus irão se enfrentar no card principal do Bellator 268. O evento acontece no dia 16 de outubro, no Arizona (EUA) e conta também com as semifinais dos torneios dos meio-pesados (até 93 kg).

Ex-Presidente dos EUA, Trump será comentarista em evento de boxe estrelado por Anderson Silva e Vitor Belfort

A transmissão norte-americana do super desafio de boxe, estrelado por Anderson Silva e Vitor Belfort, terá um convidado especial. Ex-Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump será um dos comentaristas do evento deste sábado (11), na Flórida (EUA). Os brasileiros no card enfrentarão, respectivamente, Tito Ortiz e o consagrado Evander Holyfield, em confrontos disputados nas regras da ‘nobre arte’.