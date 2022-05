MMA: Confira o que aconteceu na 23ª ABCF Fighting realizada em Parauapebas

O ABCF Fighting realizou a sua 23º Edição no último sábado (14), na cidade de Parauapebas (PA), com 8 lutas de mma profissional. O aguardado confronto internacional, entre Flávio Pina contra Matias “El Nino” não aconteceu nesta edição devido ao atleta argentino ter perdido seu voo para Belém, assim Flávio Pina tornou-se campeão Interino da Categoria até 77 Kg. Nessa edição, também tivemos a primeira luta de mma entre pcf/cadeirantes com Geová Rodrigues x Pedro Costa, onde Pedro saiu vencedor na decisão dividida dos juízes.

A luta principal do evento entre os atletas Mauricio Pereira “Avatar” contra Francisco Viera “Gudda Viera”, pelo cinturão da categoria meio-médio (Até 77 Kg), premiou Gudda Vieira, que venceu por nocaute técnico no segundo round, sendo assim o campeão da categoria. O evento foi realizado pela AMBRV, PMP e SEMEL – Secretária de esporte e lazer de Parauapebas.

Resultados oficiais ABCF Fighting 23

Luta 01 - Pedro Costa venceu Geová Rodrigues na decisão dividida dos juízes

Luta 02 - Lenno Rodrigues “Japa Suicida” venceu Cicero Reis “Taykan” na decisão unânime dos juízes

Luta 03 - Miguel Martins “Strike” venceu Jairo “Deus da Guerra por finalização (mata leão) no primeiro round

Luta 04 - Cristiano Santos “Vegeta” venceu Lucas Miranda “El Mexicano” por nocaute técnico no primeiro round

Luta 05 -Joel Neto “Neto Farinha” venceu Dihemison De Almeida “Gaivota” por nocaute técnico no primeiro round

Luta 06 - Emerson Nascimento “Baianinho” venceu Jose Filho “Cavalo” por finalização no segundo round

Luta 07 - Leandro Pereira “V3” venceu Antônio “Escorpião Rei” por finalização no primeiro round

Luta 08 - Francisco Feitosa “Gudda Viera” venceu Mauricio Lira “Avatar” por nocaute técnico no segundo round

Romero Reis nocauteia na Colômbia

O atleta paraense da cidade de Santa Luzia do Pará (PA), da equipe Home Fight Top Team, Romero Reis "Romano”, fez bonito na sua estreia no mma internacional e venceu com uma bela joelhada voadora no primeiro round o atleta colombiano Oskar Merchán, na luta principal do no Campeonato internacional de MMA que aconteceu no último sábado (14) na Colômbia.

Eduardo Twister vence no SFT Championship

O atleta paraense da equipe Irmãos Caveira, Eduardo Rodrigues "Twister", participou do evento SFT Championship que aconteceu na cidade de Imperatriz (MA). Eduardo teve como adversário José GPS e venceu com um belo nocaute técnico no terceiro round.

Fabian Edwards vence Lyoto Machida no Bellator 281

Na luta co-principal do Bellator 281, Lyoto Machida não teve boa atuação e, diante do inglês Fabian Edwards, acabou sendo nocauteado ainda no primeiro round, em pouco mais de três minutos de combate. Com quatro derrotas consecutivas no Bellator, vive a pior sequência da sua carreira no mma profissional.

Logan Storley supera Michael Page no Bellator 281 e conquista cinturão interino meio-médio

O Bellator 281 conheceu o novo campeão interino da categoria meio-médio. Fazendo a luta principal da edição, Logan Storley superou a torcida contra, teve uma atuação estratégia e superou o inglês Michael Page na decisão dividida dos jurados, conquistando o título interino da divisão. Vale ressaltar que Yaroslav Amosov, campeão linear, está defendendo a Ucrânia na Guerra contra a Rússia.

Léo Leite vence em sua despedida do MMA no LFA 132

O LFA 132 foi a despedida do casca-grossa Léo Leite do mma. Em ação no card principal da edição, o faixa preta de judô e jiu-jitsu fez valer sua experiência e, no auge dos seus 44 anos de idade, levou a melhor sobre Patrick Quadros na decisão unânime dos jurados (30-27, 29-28 e 29-28). Dessa forma, o ex-campeão do LFA encerra sua trajetória na modalidade com um cartel de 11 vitórias e apenas duas derrotas sofridas.

Cain Velasquez volta a ter fiança negada

Nova derrota de Cain Velasquez na justiça. Em audiência realizada na última segunda-feira (16), o ex-campeão dos pesos pesados (até 120,2kg.) teve pedido de fiança negado, pela segunda vez, pelo tribunal do condado de Santa Clara, nos Estados Unidos. Ele é acusado de tentativa de homicídio e está preso desde fevereiro deste ano.

Rakic sofre lesão no joelho e perde para Blachowicz no UFC Las Vegas 54

Na luta principal do UFC Las Vegas 54 Jan Blachowicz reencontrou o caminho dos triunfos, mas com direito a anticlímax. Adversário de Aleksandar Rakic, o polonês levou sustos, mas levou o resultado positivo após uma aparente lesão no joelho do rival, que impediu o austríaco de seguir no confronto no terceiro round. Com a interrupção do árbitro, o ex-campeão foi declarado o vencedor por nocaute técnico.