MIF realiza edição beneficente em Salinópolis

O evento MIF (Maximum Impacto Fight) irá realizar sua edição de nº 14 no próximo sábado, em Salinópolis, com a arrecadação totalmente voltada para a família da atleta Leidiane do Socorro da Silva, "Leide Popó", que faleceu em um acidente de moto recentemente. O evento será na academia Fight Team a partir das 21h e contará com 5 lutas de MMA profissionais.

Maximum Impacto Fight 14 será no próximo sábado, em Salinópolis (Divulgação)

Sombra Fight Champions 23 dia 20 de novembro

O SFC (Sombra Fight Champions) irá realizar no próximo dia 20 de novembro a sua edição de nº 23 na academia F2, em Belém. Em breve será divulgado o card oficial de todas as lutas do evento.

Matheus "Feijão" recebe faixa preta de Michel Trator

O atleta Matheus "Feijão", que tem o cartel profissional no MMA de 6 vitórias e 3 derrotas, é o mais novo atleta faixa preta graduado pelo lutador do UFC Michel dos Prazeres "Trator"

Fedor Emelianenko comemora vitória diante de Tim Johnson e faz mistério sobre aposentadoria

Após nocautear brutalmente Tim Johnson no Bellator 269, Fedor Emelianenko fez mistério ao falar sobre sua aposentadoria das artes marciais mistas. Em coletiva de imprensa pós-evento, o russo afirmou que vai se reunir com sua família e o presidente da organização, Scott Coker, antes de tomar uma decisão sobre o futuro no esporte.

Luta entre entre Borrachinha e Vettori bate recorde histórico dentro do UFC

A luta eletrizante entre Paulo Borrachinha e Marvin Vettori, no UFC Las Vegas 41, rendeu grandes frutos à organização. Em confronto disputado por 25 minutos, os protagonistas deram show e entraram para o top 5 no quesito ‘golpes significativos’ em um só embate. A informação foi divulgada pelo UFC. De acordo com publicação no site oficial do UFC, Borrachinha e Vettori somaram 353 ataques desferidos nos cinco assaltos disputados. O feito coloca a luta como a quarta colocada na categoria.

‘Homem Mais Forte do Mundo’ nocauteia gigante senegalês em 18s no KSW 64

Conhecido por ser o “Homem Mais Forte do Mundo”, Mariusz Pudzianowski foi rápido e letal ao entrar em ação no co-main event do KSW 64 o polonês, que é pentacampeão mundial do torneio de “Homem Mais Forte do Mundo”, precisou de apenas 18 segundos para nocautear o gigante senegalês Serigne Ousmane Dia, conhecido como “Bombardier”.