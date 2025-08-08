Michel Pereira encara Kyle Daukaus no UFC China

Escalado para entrar em ação no UFC China, no dia 23 de agosto, Michel Pereira tem um novo oponente. Originalmente programado para medir forças com o compatriota Marco Túlio ‘Matuto’, agora o ‘Paraense Voador’ terá pela frente o americano Kyle Daukaus no evento sediado em Xangai.Ex-top 15 do peso-médio (84 kg), Michel Pereira vem de duas derrotas consecutivas – igualando sua pior marca no Ultimate. Portanto, o compromisso do próximo dia 23 de agosto, na China, representa uma oportunidade de ouro para o brasileiro se recuperar e voltar à coluna das vitórias.

Joshua Reis conquista cinturão; Pantoja mantém título no Shooto 131

A capital federal foi palco de mais uma noite marcante para o MMA nacional. Com o ginásio repleto e uma atmosfera vibrante, o Shooto Brasil 131 trouxe combates intensos, revelações promissoras e disputas de cinturão que mantiveram o público atento do início ao fim.

Na luta principal da noite, o jovem talento Joshua Reis teve atuação dominante diante do experiente Ary Farias. Ao longo dos cinco rounds, Reis manteve o controle das ações, demonstrando maturidade, preparo físico e estratégia. Com uma performance segura e técnica, conquistou a vitória por decisão unânime dos juízes e se tornou o novo campeão peso-galo do Shooto Brasil. Ao final do combate, o agora detentor do cinturão aproveitou o momento para fazer um apelo direto a Dana White e Sean Shelby, pedindo uma chance no UFC, o maior palco do MMA mundial.

No co-main event, o campeão peso-mosca Juscelino Pantoja manteve seu título em um confronto movimentado contra o promissor Jean Sevalho, de apenas 19 anos. Pantoja dominou as ações nos primeiros momentos do duelo, mas o combate teve seu desfecho de forma incomum: após dois toques acidentais de dedo no olho por parte de Sevalho — o que resultou na perda de dois pontos —, Pantoja não pôde continuar. Com base nas papeletas dos juízes até o momento da interrupção, o campeão foi declarado vencedor e seguiu no topo da divisão.

Outros nomes também brilharam na noite brasiliense. O prospecto acriano Paulo Victor “Menor CZS”, de apenas 21 anos, conquistou mais um nocaute e reforçou sua condição de promessa no cenário nacional. Já Júnior Magal protagonizou um dos momentos mais impactantes do evento ao vencer o veterano Edilberto “Crocrota” por TKO ainda no primeiro round, com uma sequência contundente de cotoveladas no ground and pound.

Shooto Brasil 131 – Farias vs. Reis

Vicente Pires Arena Hall – Brasília, DF

1º de agosto de 2025

Joshua Reis venceu Ary Farias por decisão unânime – Round 5

Juscelino Pantoja venceu Jean Sevalho por decisão técnica unânime – Round 4

Paulo Victor Santos Silva venceu Gabriel Gomes por TKO (chutes nas pernas e socos) – Round 1

Junior Magal venceu Edilberto de Oliveira por TKO (cotoveladas) – Round 1

Rodrigo Vera venceu João Oliveira por decisão unânime – Round 3

João Vitor Bezerra venceu Tairone Soares por nocaute (socos) – Round 1

Michael William Costa venceu Derick Garcia Borges por finalização (chave de calcanhar) – Round 1

Enzzo Bastos venceu Badreddine Attif por decisão unânime – Round 3

Anderson Xavier vs. Mateus Glória terminou em No Contest (chute acidental na virilha) – Round 1

Claudio Nardo venceu Robson Ferreira Neves da Silva por TKO (socos) – Round 1, 4:49

João Roque venceu Clauber José de Souza por decisão unânime – Round 3

Spaten anuncia card completo do Spaten Fight Night 2 com duelo entre Hebert Conceição e Yamaguchi Falcão

O grande evento de artes marciais do ano, Spaten Fight Night 2, acaba de ter seu card oficialmente fechado, e com ele chega a confirmação de mais um confronto imperdível. Spaten, cerveja premium da Ambev criada em 1397, anuncia o duelo entre Hebert Conceição e Yamaguchi Falcão, dois dos principais nomes do boxe nacional, em uma disputa de cinturão brasileiro na categoria peso médio (74kg)

Dricus du Plessis elege rival mais difícil que já enfrentou no UFC

Atual campeão peso-médio (84 kg) do UFC, Dricus Du Plessis já soma nove lutas vencidas em sequência desde que estreou pela organização, em outubro de 2020. Com a experiência de quem já enfrentou alguns dos principais nomes da categoria, entre eles três ex-detentores de cinturão, o atleta sul-africano não tem dúvidas sobre qual foi seu adversário mais difícil.Em recente entrevista à ‘Betway’, Dricus du Plessis elegeu Israel Adesanya como o melhor e mais talentoso oponente que já teve que medir forças no octógono do UFC. Vale lembrar que, além do nigeriano, ‘DDP’ também enfrentou outros dois ex-campeões da divisão até 84 kg do Ultimate: Robert Whittaker e Sean Strickland – este último, por sinal, é visto pelo sul-africano como o rival mais ‘casca-grossa’, ao lado de Brad Tavares.