Mestre Yoshizo Machida lança livro digital

Detentor do 8º Dan de Karatê JKA e presidente de honrada JKA no Brasil, o mestre Yoshizo Machida lançou o livro digital "Os segredos do Katá", com os quatro princípios essenciais para ter um bom katá e poder aplicar de forma correta na pratica do karate. O livro pode ser adquirido através do site mestremachida.com

Confira os resultados da quarta edição Home Fight Championship

O HFC (Home Fight Championship) realizou no último sábado (12), em Santa Luzia do Pará, a sua quarta edição com seis lutas de MMA profissionais, com destaque para a luta principal em que Wemerson IFC venceu Ronaldo Jacaré por nocaute no 4º round. Confira os resultados:

Frankenstein venceu Sidney Lima por finalização (Mata Leão); 1:48 do 1º round Erick Wolf vence Jhonny Guerreiro por nocaute técnico; 2:05 do 2º round Wellyton Rock venceu Sonic por nocaute técnico; 0:40 do 2º round Isac Profeta venceu Lan do Bronx por nocaute técnico; 1:28 do 1º round Neguinho Furacão venceu Gustavo Rodriguez na decisão unânime dos juízes Wemerson IFC venceu Ronaldo Jacaré por nocaute técnico; 1:51 do 4º round

Deiveson Figueiredo inaugura projeto social com Alan Nuguete em Manaus

O campeão peso mosca do UFC, Deiveson Figueiredo "Deus da Guerra", estará nesta quarta feira (16) em Manaus para a inauguração do projeto social do também lutador do UFC Alan Nuguette. Haverá uma sessão de autógrafos juntamente com os fãs.

Thiago Marreta se pronuncia após revés no UFC Vegas 50

Com o resultado, Thiago Marreta amargou sua quarta derrota nas últimas cinco lutas que fez pelo UFC e passa a ficar em situação delicada dentro da franquia. Através da sua conta oficial no Instagram, no entanto, o atleta evitou desculpas e se pronunciou de forma direta sobre o resultado negativo diante do russo Magomed Ankalaev.

“Sem muitas palavras sobre ontem (sábado), sem desculpas, mais uma dura e dolorosa derrota. Ainda assim, minha fé em Deus continua inabalável e a minha gratidão a ele, a minha família, meus amigos, treinadores e aos fãs de verdade só aumenta. Obrigado por tudo”, escreveu o brasileiro.

Alex Poatan surpreende e lança desafio a postulante ao cinturão

Logo após o término do evento, em coletiva de imprensa com os jornalistas, Alex Poatan não quis saber de perder tempo e já revelou quem está na sua mira visando um próximo combate. Trata-se de Jared Cannonier, segundo colocado no ranking peso-médio do UFC. Mesmo sabendo da difícil possibilidade do confronto ocorrer no momento, tendo em vista a boa colocação do americano no ranking – com boas chances de disputar o cinturão em sua próxima luta –, o brasileiro não hesitou em lançar o desafio.

“Sabia que a luta (contra Bruno Blindado) seria dura. Estou ganhando experiência no MMA. Quero voltar (a lutar) daqui a dois ou três meses. Quero o (Jared) Cannonier, porque sei que ele está próximo do cinturão. As pessoas já falam em (uma luta contra) Israel Adesanya, então por que não enfrentar o Cannonier? Acho que não estou falando besteira”, explicou Poatan.

José Delano vence Bilharinho na luta principal do LFA 126

Organização norte-americana de MMA, o LFA realizou sua edição de número 126 na última sexta-feira (11), no Complexo Ribalta, no Rio de Janeiro. Na luta principal da noite, após ser promovido ao main event de última hora, José Delano teve boa atuação e derrotou Jonas Bilharinho na decisão unânime dos jurados.