Melquizael Costa vence Andre Fili no UFC Seattle

Com uma guilhotina ainda no primeiro round, Melquizael Costa garantiu a vitória diante do dono da casa, o veterano Andre Fili, neste sábado (22), no card preliminar do UFC Seattle. Foi a terceira vitória do atleta paraense na categoria peso-pena (até 65,7 kg) no UFC.

Na entrevista no octógono, Melquizael tirou onda ao ser perguntado sobre quando voltaria a lutar e usou o famoso bordão do campeão meio-pesado (até 93 kg) do UFC, Alex Poatan:

“Se o Dana White quiser, semana que vem eu já tô pronto! Chama!”, brincou o paraense.

Com sua terceira vitória no UFC, Melquizael Costa tem agora um cartel de 22 vitórias e sete derrotas.

Ao final, Melquizael revelou ser fã do adversário e contou que se sentiu honrado em enfrentar o veterano do UFC.

“Pra mim, foi uma honra lutar com o Fili. Eu lembro que, há anos, lá na minha terra, no Pará, assisti ele enfrentar Max Holloway, e ter dividido o octógono com ele agora foi uma honra”, disse.

Alexandre Pantoja negocia para defender cinturão no UFC 316

Pronto para sua primeira batalha de 2025, Alexandre Pantoja afia suas armas para defender o título dos moscas (até 56,7 kg) pela quarta vez consecutiva. Em uma luta que marca uma revanche em sua carreira, o brasileiro está sendo encaminhado para enfrentar Kai Kara-France no UFC 316, em 7 de junho, na cidade de Newark, em Nova Jersey (EUA).

WBC anuncia "Copa do Mundo do Boxe"

O boxe também vai entrar na febre dos torneios estilo mata-mata. O Conselho Mundial de Boxe (WBC, na sigla em inglês) anunciou, na quinta-feira (20), a criação do WBC Grand Prix, uma competição de eliminação simples envolvendo jovens boxeadores de todo o mundo. O presidente da entidade, Mauricio Sulaimán, comparou o torneio a uma Champions League ou Copa do Mundo da "nobre arte".

Bibiano Fernandes se aposenta com vitória em "tetralogia"

Mais uma lenda do MMA brasileiro pendurou as luvas em grande estilo. O manauara Bibiano Fernandes, ex-campeão do ONE Championship e do Dream, se aposentou da modalidade ao vencer o filipino Kevin Belingon por decisão dividida nesta quinta-feira, no ONE 171, em Lusail, Catar.

Jean Silva recebe mais de R$ 280 mil de bônus

Jean Silva provou, mais uma vez, por que é considerado uma das maiores promessas do MMA nacional. Em ação pela quarta vez no octógono mais famoso do mundo, o brasileiro conquistou sua quarta vitória na organização – todas por nocaute.

Diante de Melsik Baghdasaryan, seu desempenho foi devidamente reconhecido, e o atleta da ‘Fighting Nerds’ embolsou 50 mil dólares (R$ 286 mil) com a premiação do bônus de ‘Performance da Noite’.