Marituba Fight Combat realiza primeira edição nesta quinta-feira, em Marituba

A cidade de Marituba (PA) irá receber, no dia 25 de maio, a primeira edição do MFC (Marituba Fight Combat), que irá acontecer no ginásio municipal da cidade a partir das 20h e terá a apresentação de Adnaldo Pitbull. Ingressos com valores, no 1º lote, de R$ 15 a arquibancada e R$ 25 a cadeira; e, no 2º lote, R$ 20 a arquibancada e R$ 30 a cadeira. A luta principal será a aguardada revanche entre Eduardo Ramon "Camelo" Vs. Zozimar Olivera "Junior Suicida". A outra grande atração do evento será a presença VIP da campeã do PFL, Larissa Pacheco.

Daniel Baliero Vs João Salinas Willian Victor Vs Mauricio dos Santos Ronald Silveira Vs André Strike Wesley Pitbull Vs Robson Strike Rafaela Santos Vs Marina Monteiro Diego Marreiros Vs Weliton Silva Leandro Guerreiro Vs Miguel Strike Heitor Vinicius Vs Mateus Araújo Eduardo "Camelo" Vs Junior Suicida

Antônio Arroyo vence na estreia no Karate Combat

No último sábado (20), em Miami (EUA), o Karate Combat promoveu sua 39ª edição. Com passagem pelo UFC entre 2019 e 2021, Antônio Arroyo estreou na companhia diante do americano Cody Jerabek. O paraense levou a melhor por nocaute técnico (após lesão no tornozelo de seu rival).

Mackenzie Dern vence Angela Hill na luta principal em Las Vegas

Protagonista no UFC Las Vegas 73, Mackenzie Dern ‘esbarrou’ na resistência de Angela Hill, mas teve performance de gala neste sábado (20). Dominante contra veterana da organização, a brasileira ‘sobrou’ na maior parte dos cinco rounds disputados. Ao fim de 25 minutos, a peso palha foi declarada vencedora na decisão unânime dos juízes.

Com o resultado, Mackenzie se recupera do revés sofrido para Yan Xiaonan no fim de 2022. Além de retornar ao caminho dos triunfos, a lutadora defendeu a oitava posição no ranking liderado por Weili Zhang.

PFL: Comissão revela substâncias irregulares usada por brasileiros em 2023

A Comissão Atlética de Nevada anunciou as substâncias encontradas nos exames dos atletas da PFL MMA que testaram positivo na atual temporada. Destaque para os brasileiros Thiago Marreta, Cezar Mutante e Bruno Cappelozza. Todos eles só voltam a competir em 2024.

Bicampeão olímpico de boxe, Lomachenko é derrotado por rival invicto em disputa de título

No último sábado, (20), no ‘MGM’, em Las Vegas (EUA), os fãs de boxe foram brindados com um duelo de alto nível entre Vasyl Lomachenko e Devin Haney. Em um duelo de gerações, que colocou em jogo o título mundial dos pesos-leves (61 kg) em quatro organizações diferentes – IBF, WBC, WBO e WBA -, quem levou a melhor foi o campeão americano, que derrotou o bicampeão olímpico ucraniano por decisão unânime e manteve seus cinturões.