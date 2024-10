Marina Monteiro estreia com vitória no LFA nos Estados Unidos

A paraense Marina Monteiro, da equipe JB Jiu Jitsu, fez sua estreia internacional no MMA ao participar da edição 195 do LFA (Legacy Fighting Alliance), realizada no último dia 25 nos EUA. Marina realizou sua preparação nos Estados Unidos junto com Larissa Pacheco, sob a supervisão de João Bastos, Head Coach da equipe JB Jiu Jitsu e faixa-preta 4º grau, na qual a bicampeã do PFL em duas categorias, Larissa Pacheco, também é destaque no cenário mundial do MMA. A adversária de Marina foi a americana Kendra Mcintyre, e a vitória veio por nocaute técnico no segundo round, sendo considerada a melhor luta da noite no LFA 195. Marina estreou no MMA profissional em 2023 e alcançou sua 5ª vitória consecutiva, despontando como um dos grandes destaques do MMA feminino no Pará e no Brasil.

Topuria nocauteia Holloway e mantém cinturão peso-pena

No último sábado (26), em Abu Dhabi (EAU), o UFC 308 consolidou Ilia Topuria como um dos grandes nomes da organização. Na luta principal do card, o georgiano aplicou um nocaute espetacular sobre Max Holloway, mantendo o cinturão peso-pena.

Bruno Blindado revela crises de ansiedade e indica pausa na carreira

Durante o UFC 308, em Abu Dhabi, Bruno Blindado enfrentou uma fase delicada ao ser derrotado por Ismail Naurdiev na decisão unânime dos jurados. Vivendo um momento difícil em sua carreira no MMA, Bruno desabafou nas redes sociais sobre o drama que enfrenta: em um vídeo publicado em sua conta oficial no Instagram, o paraibano revelou estar sofrendo com crises de ansiedade, indicando que poderá fazer uma pausa na carreira para tratar adequadamente sua condição.

Comissão adotará novas regras para cotoveladas no UFC 309

Na última quinta-feira (24), a Comissão Atlética de Nova York anunciou que adotará novas regras para cotoveladas nos eventos que organiza, incluindo o UFC 309, que será realizado no dia 16 de novembro em Nova York, tendo como luta principal o confronto entre Jon Jones e Stipe Miocic, válido pelo cinturão dos pesos-pesados do UFC. "A Comissão Atlética do Estado de Nova York aderirá às Regras Unificadas para MMA no UFC 309, no dia 16 de novembro, conforme comunicado emitido em 5 de setembro de 2024", informou a Comissão.

Michel Pereira comenta “derrota amarga”

Michel Pereira descreveu sua recente derrota como uma “derrota amarga”, especialmente considerando que ele defendia uma sequência de oito vitórias consecutivas no Ultimate, que o alçaram ao top 15 do ranking dos pesos-médios (84 kg). Apesar do desfecho, Michel elogiou a performance de seu oponente, Hernandez, e prometeu se recuperar em suas próximas lutas.

"Fala, bebês! Primeiramente quero agradecer todo o apoio de vocês; essa semana vi como tenho fãs sensacionais, vocês são incríveis. Foram quatro anos invicto, com oito vitórias consecutivas e vários bônus de performance, mas ontem a vitória não veio. Méritos totais ao oponente, que foi superior. Agora é recuperar, rever todo o nosso camp, identificar pontos de melhoria e seguir em frente. A derrota é amarga, mas traz aprendizados incríveis. Voltaremos mais fortes", escreveu Michel em sua conta no Instagram.