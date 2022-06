Marabá recebe a primeira edição do Texugo Fight Seletc

A cidade de Marabá irá receber, no próximo domingo (12), a primeira edição do evento de MMA Texugo Fight Select, a partir das 19h, no Centro Social Viva Feliz, que fica localizado na Q. Dezoito Fl, 6, 45 - Nova Marabá. O evento contará com várias lutas de MMA, com disputas de cinturões e, na luta principal do evento, o aguardado confronto entre os atletas Edinho Vs Thiago Kurinin. Ingressos já a venda no lote promocional no valor de R$ 10. Informações: (94) 98809-6351.

Fabricio Terra Vs Lucas Vinicius Marcos Gabriel Vs Rian dos Santos "Pimentinha" Galego Vs Kleitinho Walef Silva "Nakamura" Vs Gabriel "Superman" Japa Vs Diely Juliana Nogueira " Perigosa" Vs Cirlane Amorim Willian Araújo "Bob Cachorrão" Vs Jackson dos Santos Junior Farinha Vs Bruno Pitbull Thiago Kurinin Vs Edinho

Paysandu alçanca 6 mil sócios em dia e comemora com Deiveson Figueiredo

O Paysandu chegou a seis mil sócios torcedores adimplentes. O programa Sócio Bicolor hoje é o maior patrocinador do Papão. Para destacar a marca o time alviceleste fez a adesão do campeão do UFC na categoria peso-mosca Deiveson Figueiredo "Deus da Guerra".

– Estou muito feliz com esses presentes que ganhei do clube. Para mim é uma honra ter sido escolhido para ser o associado de número seis mil. Quero agradecer também a esse grande jogador que é o José Aldo pela visita – disse Daico em entrevista ao site do Paysandu

Michel Pereira estreia no ranking dos meio-médios do UFC

Michel Pereira, após a quinta vitória consecutiva, em “guerra” contra Santiago Ponzinibbio no UFC Las Vegas 55, o “Paraense Voador” apareceu pela primeira vez no ranking da divisão. O paraense assume a 14ª colocação da categoria, lugar que pertencia ao argentino.

Overeem descarta aposentadoria e sugere luta contra Fedor

Alistair Overeem acredita que não tenha encerrado seu ciclo no esporte. Aos 42 anos, o atleta admite que ainda pretende se apresentar na modalidade e tem um nome em mente. Em entrevista ao ‘The MMA Hour’, o holandês, que tem contrato com o Glory, propôs uma luta contra Fedor Emelianenko.

“A luta contra Fedor não era algo que eu buscava. (…) No entanto, quanto mais próxima ela fica, mais se torna palpável. Eu realmente estou ficando entusiasmado com relação a isso (desafio contra Emelianenko)”, afirmou Alistair.

Junior Cigano passará por cirurgia no ombro

Ex-campeão peso-pesado do UFC, Junior Cigano deve passar por uma cirurgia para corrigir uma lesão complexa no ombro, sofrida durante a luta contra Yorgan de Castro no card do Eagle FC 47, realizado no último dia 20 de maio nos Estados Unidos. O anúncio foi feito pelo próprio lutador por meio de suas redes sociais.

Marcus Buchecha nocauteia no o ONE Championship 158

Maior campeão mundial de Jiu-Jitsu da história, Marcus Buchecha segue caminhando a passos largos rumo ao sucesso também no MMA. Nesta sexta-feira (3), em Singapura, o brasileiro entrou em ação no card do ONE Championship 158 e anotou mais uma vitória em seu cartel. Com uma atuação dominante, Buchecha derrotou Simon Carson por nocaute técnico ainda no primeiro round.

Decacampeã mundial de jiu-jítsu, Bia Mesquita anuncia ida para o MMA

Beatriz Mesquita a decacampeã mundial de jiu-jítsu anunciou oficialmente que não participará do Mundial da Federação Internacional de Jiu-Jítsu (IBJJF) e que iniciará sua transição para o MMA. Ela ainda compete no Mundial do ADCC, o mais prestigioso campeonato de luta agarrada do mundo (do qual foi campeã em 2017), em setembro, e pretende fazer sua estreia nos cages no último trimestre de 2022.