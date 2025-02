Lyoto Machida flerta com retorno ao MMA e cita ‘portas abertas’

Quando a lenda do UFC Lyoto Machida foi anunciada pela GFL como gerente de equipe e não como lutador, muitos fãs de MMA acreditaram que aquele era o fim da linha para o brasileiro no octógono. No entanto, uma fagulha de esperança surgiu novamente no coração do ex-campeão dos meio-pesados (até 93 kg) do Ultimate.

Recém-criada e com estreia programada para abril de 2025, a GFL tem contratado inúmeros veteranos que marcaram época em grandes organizações, como UFC e Bellator, incluindo nomes que já haviam anunciado aposentadoria, como Maurício Shogun e, recentemente, Chris Weidman. Porém, Lyoto Machida revelou que recusou a primeira investida da GFL para tê-lo como lutador, mas aceitou o cargo de gerente para, primeiro, observar como a organização irá funcionar. E a ‘veia de guerreiro’ tem falado alto no coração do carateca.

“Vim como gerente, mas não estou descartando a possibilidade de lutar. Não estou cravando que não vou mais lutar, não é assim. Mas não é uma prioridade para mim. É uma liga nova, quero vê-la acontecendo. Por isso quis vir como gerente primeiro, para entender como vai funcionar. Nunca estive desse lado antes. A porta como atleta (está aberta, mas) não é uma prioridade. Eu treino todos os dias. Não como se tivesse uma luta marcada, claro, mas faço o que sempre fiz: treino jiu-jitsu, trocação, tudo. Se uma oportunidade surgisse, é como se eu estivesse em meus 60%, aí bastaria apenas apertar o ritmo e me preparar para a luta. O que me faria lutar de novo seria, talvez, um desafio. Algo que fizesse sentido para mim. Não pode ser qualquer coisa ou contra qualquer um. Você tem que entender seu momento”, disse Lyoto em entrevista ao portal norte-americano ‘MMA Fighting’.

Jared Cannonier vence Gregory Robocop no UFC Vegas

Gregory Robocop teve a chance de alcançar o ranking dos pesos médios (até 83,9 kg), mas viu seu sonho se frustrar diante de Jared Cannonier. Apesar de começar bem e ficar perto da vitória, o brasileiro foi nocauteado de forma brutal no quarto round. A luta encerrou o UFC Vegas 102, evento realizado neste sábado (12).

Conor McGregor pede revisão de sentença

Conor McGregor formalizou um recurso contra a decisão judicial que o considerou responsável por agressão sexual em um caso civil movido por Nikita Hand, ocorrido em 2018. O apelo foi protocolado na sexta-feira passada (14/02), na Irlanda, após um júri tê-lo condenado ao pagamento de €248,6 mil (cerca de R$ 1,3 milhão) em indenizações e custos processuais. A mulher alega ter sido violentada por ele em um hotel de Dublin, episódio que o lutador nega veementemente, classificando o ato como consensual.

PFL anuncia torneio peso-pena

Aos poucos, a Professional Fighters League (PFL) começa a revelar as escalações de seus torneios para a temporada 2025. Depois de mudar seu sistema de lutas para este ano, a organização anunciou seis categorias de peso. No peso-pena, ao lado de Gabriel Braga, estarão os lutadores Jesús Pinedo (campeão da PFL em 2023), Adam Borics (húngaro ex-Bellator), Movlid Khaybulaev (campeão da PFL em 2021 e russo vindo da escola de Abdulmanap Nurmagomedov, pai de Khabib), Jeremy Kennedy (canadense ex-desafiante ao título do Bellator), o francês Yves Landu, o prospecto irlandês Nathan Kelly e o sul-coreano Sang Won Kim (ex-UFC).

GFL confirma duelo entre Fabrício Werdum e Frank Mir

A GFL (Global Fight League), organização que contratou diversos lutadores que já foram campeões ou tiveram destaque no UFC, anunciou mais uma luta visando a disputa da sua primeira temporada. Na última sexta-feira (14), a companhia confirmou o duelo entre Fabrício Werdum e Frank Mir, que, apesar de ainda não ter data definida, pode acontecer em abril, quando a GFL realizará seu evento inaugural.