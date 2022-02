Lyoto Machida encara Fabian Edwards no Bellator em Londres

O Bellator Londres, marcado para o dia 13 de maio, ganhou um reforço de peso no card principal. Ex-campeão dos meio-pesados (até 93 kg) do UFC, Lyoto Machida enfrenta Fabian Edwards em luta válida pela divisão dos médios (até 83,9 kg). Na ocasião, Lyoto fará a última luta de seu contrato atual com o Bellator.

Brendson Ribeiro luta no AMC 109 na Rússia

O atleta paraense Brendson Ribeiro "The Gorila" está confirmado no evento AMC Fight Nights, em sua edição de nº 109, que acontece nesta quarta-feira (23) na Rússia, em Sochhi. Seu adversário será o atleta russo David Barkhudaryan e a luta será na categoria meio-pesado (Ate 93 Kg).

Workshop de boxe promovido por Joriedson Fein foi um sucesso

A segunda edição do workshop de boxe promovido pelo atleta Joriedson Reis"Fein", que aconteceu no ultimo sábado (19), em Belém, na Arena Barros, foi um sucesso. O evento teve o treinador Maizena, que é responsável pelo treinamento de boxe do campeão do UFC Deiveson Figueiredo, "Deus da Guerra", ministrando o Workshop.

Jamahal Hill nocauteia Walker na luta principal do UFC Vegas 48

Na luta principal do UFC Vegas 48, Jamahal Hill mostrou toda a sua força para nocautear Johnny Walker. Os lutadores mostraram que não iriam ficar estudando e já começaram de forma ofensiva. Até o momento em que os dois atacaram e o americano foi mais rápido ao acertar um overhand de direita na têmpora do brasileiro e vencedor por nocaute no 1º round.

Logan Storley vence Neiman Gracie na luta principal do Bellator 274

Na luta principal do Bellator 274, Neiman Gracie (Jiu-Jitsu) e Logan Storley (Wrestling) fizeram um duelo marcado pela trocação. No fim, após cinco rounds, o americano ficou com a vitória por unanimidade e se aproximou, de vez, de uma oportunidade para lutar pelo título dos meio-médios.

Hulk Iraniano vai enfrentar adversário 41kg mais leve em luta de Boxe

Sajjad Gharibi, o famoso Hulk Iraniano, vai enfrentar o fisiculturista Martyn Ford no combate que está agendado para o dia 2 de abril na na O2 Arena, em Londres, na Inglaterra.

LFA oficializa retorno ao Brasil com edição nº 126

O LFA confirmou seu retorno ao Brasil. Em sua 126ª edição, a maior liga de desenvolvimento de lutadores de MMA do mundo acontece no Complexo Ribalta, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, no dia 11 de março. O card conta com duas disputas de cinturão. Na luta principal, Jonas Bilharinho e Rafael “Coxinha” duelam pelo título dos penas; na coprincipal, Quemuel Ottoni e Gabriel “Marretinha” se enfrentam valendo a coroa dos meio-médios.