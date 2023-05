LMF realiza sua primeira edição neste sábado em Castanhal

A cidade de Castanhal irá receber a primeira edição do LFM (Leno Maia Fight), que irá acontecer a partir das 20h no ginásio Zecão Pismel, que fica localizado no bairro Milagre. Serão seis lutas de mma profissionais, com destaque para as principais do evento, que serão entre Leno Quilombola Vs Jonas Pitbull e Henrique "Mata Onça" Vs Willian Salvador.

LMF (Leno Maia Fight)

Gabriel Vs Rafael Almir Oliveira Vs Christopher Barros Weslei Buldogue Vs Ruy Bombado Pitbull Vs Vitor Maia Leno Quilombola Vs Jonas Pitbull Willian Salvador Vs Henrique "Mata Onça"

VTX realiza sua segunda edição em Vitória do Xingu

O VTX Fight Combat irá realizar a sua segunda edição neste sábado (27) na cidade de Vitória do Xingu a partir das 20:00 no ginásio municipal José Caetano com 05 lutas de mma profissionais com destaque para a luta principal do evento que será o confronto entre os atletas Emerson Sinistro Vs Rodrigo Flash.

Rayanne dos Santos chega a Belém com muita festa no aeroporto

A lutadora Rayanne dos Santos chegou a Belém após conquistar o cinturão peso-átomo do Invicta FC, maior organização de MMA feminino do mundo. Rayane foi recebida com bastante festa no aeroporto de Belém, onde familiares e amigos a aguardavam com vários cartazes e balões.

"Me sinto realizada. Agradeço muito a Deus por estar aqui. Ganhei o cinturão, passei por muita coisa na minha carreira. Tive uma lesão na mandíbula e um médico disse que eu nunca mais iria lutar. Fiz um trabalho muito duro. Minha adversária é muito dura, por isso fizemos um grande show - contou Rayanne após conquistar o cinturão".

Themba Gorimbo revela que tinha apenas US$ 7 antes de vitória no UFC Fight Night 223

Hemba Gorimbo, peso-meio-médio do Zimbabwe, venceu o japonês Takashi Sato por decisão unânime dos juízes laterais em sua segunda apresentação no UFC.Gorimbo, no entanto, já era vencedor só de estar ali. O zimbabuano tem uma história de vida impressionante: ficou órfão aos 13 anos de idade, virou contrabandista de diamantes aos 16 e teve de fugir do seu país para a África do Sul, até encontrar o MMA e se tornar lutador.

Se você vir minha conta bancária, só tem sete dólares agora. Na minha conta, só tem sete dólares, e tenho que aproveitar isso. Não sei quanto vou receber. Tudo em que me foquei para esta luta foi em vencer. A vitória era a coisa mais importante, o dinheiro era produto de conseguir a vitória - contou Gorimbo após o evento, de acordo com o site "MMA Fighting".