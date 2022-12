Paraense Leonardo Black em ação no Chosen no Suriname

O atleta paraense Leonardo Vasconcelos "Black", representante da equipe, estará em ação na próxima sexta-feira (9) no evento de muaythai Chosen, que acontece no Suriname, na Assuria Highrise Shows Stars, a partir das 19h, que é grande referência de eventos de muaythai. Leo Black fez toda sua preparação para a luta em Belém e atualmente possui o cartel no muaythai profissional de 28 vitórias e apenas 3 derrotas. O paraense terá pela frente o atleta do Suriname Randy Tijtel.

Rafael dos Anjos quebra recorde histórico após vitória no UFC

Rafael dos Anjos se tornou o primeiro lutador da história do UFC a quebrar a marca de oito horas dentro do octógono. Com isso superou a marca de Frankie Edgar, também ex-campeão dos leves do UFC, que atingiu 7h57min10s no cage da franquia. Outra marca atingida por Rafael dos Anjos foi que, ao entrar no octógono do UFC pela 33ª vez, o lutador de Niterói (RJ) se igualou a Demian Maia como os atletas brasileiros com mais lutas realizadas dentro do UFC.

Stephen Thompson massacra Kevin Holland

Stephen Thompson teve um retorno em grande estilo. Protagonista no UFC Orlando, o veterano brilhou no compromisso contra Kevin Holland. Com atuação dominante, o lutador de 39 anos castigou o adversário e chegou à vitória com um nocaute técnico (interrupção médica) no intervalo do quarto para o quinto round.

Velásquez participa de primeira competição após oito meses preso

Ex-campeão peso-pesado do UFC, Cain Velásquez voltou a fazer o que mais ama: estar a serviço das artes marciais. Em sua primeira aparição pública ao ser liberado sob pagamento de fiança após ficar cerca de oito meses preso, o atleta lutou em um duelo profissional três contra três válido pelo evento “Lucha Libre AAA”, de Pro-Wrestling, que aconteceu no último sábado (3), na Mullett Arena, no Arizona (EUA).

TJ Dillashaw anuncia aposentadoria do MMA

Ex-campeão dos galos, TJ Dillashaw está aposentado do MMA. Na última seguna-feira (5), o norte-americano notificou o UFC de sua decisão de pendurar as luvas após passar por uma recente cirurgia no ombro.