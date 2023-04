Larissa Pacheco vence Julia Bubb na estréia do PFL 2023

Realizado na última sexta-feira (7), em Las Vegas (EUA), o segundo evento da temporada regular 2023 da PFL MMA (Professional Fighters League) foi bastante movimentado. Na luta principal, a campeã de 2022 no peso-leve feminino, Larissa Pacheco, estreou na categoria dos penas .Em uma luta segura, a paraense controlou a canadense, ex-campeã do Bellator em pé e frustrou as tentativas de queda e dominou a canadense Julia Budd para triunfar por decisão unânime dos jurados. assim chegando a sua sétima vitória dentro do PFL.

Rob Font desafia Deiveson Figueiredo para próxima luta

No último sábado (8), Rob Font mostrou mais uma vez por que é um dos principais pesos galos (até 61,2kg) da atualidade ao nocautear o favorito Adrian Yanez no card principal do UFC 287, em Miami, nos Estados Unidos.Logo após a luta, o norte-americano não perdeu tempo e virou sua mira para um novo alvo: o paraense Deiveson Figueiredo.

“Eu amaria fazer ‘Figgy (Figueiredo) vs. Font, cara. Eu adoraria apresentá-lo à divisão dos 61,2kg. Acho que seria uma luta divertida. Acho que gosto de enfrentar grandes nomes. Eu definitivamente não quero lutar com ninguém que vem de trás, mas penso que ele e eu podemos fazer uma grande luta. Ele é um ex-campeão, é empolgante. Sei que ele vai falar um monte de m****. Acho que seria uma grande luta, com muito entretenimento e penso que eu preciso de um outro grande nome como o dele”, afirmou Font.

Adesanya se vinga, nocauteia Alex Poatan e recupera cinturão no UFC 287

Cercado de expectativa, o UFC 287 aconteceu neste sábado (8), em Miami (EUA), e consagrou Israel Adesanya de novo campeão dos médios. Na luta principal da edição, o nigeriano se vingou do brasileiro Alex Poatan, e com uma vitória por nocaute no segundo round, recuperou o cinturão até 84kg. A expectativa agora é por uma trilogia entre eles.

Rapper Drake embolsa cerca de R$ 13 milhões em vitória de Adesanya

Conhecido por suas famosas apostas milionárias em eventos do Ultimate, o rapper Drake, pelo menos dessa vez, terminou a noite com o ‘bolso cheio’ O músico investiu em duas ‘bets’ envolvendo o nigeriano Israel Adesanya, uma em vitória simples e outra em um triunfo do ‘Stylebender’ por nocaute sobre Alex Poatan e faturou cerca de US$2.7 milhões (cerca de R$13 milhões).