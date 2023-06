Larissa Pacheco mira feito inédito com título em duas categorias na PFL

Na última temporada, Larissa Pacheco venceu o Grand Prix das pesos-leves (70 kg) e conquistou o título da divisão ao derrotar a então invicta e ex-campeã Kayla Harrison na final do torneio. Agora, em 2023, em ação pelo ‘GP’ das pesos-penas (66 kg), a atleta brasileira tem apenas um objetivo em mente: se tornar a primeira lutadora a conquistar dois cinturões em duas categorias de peso diferentes dentro da PFL.

“Tenho certeza que, hoje, minha principal motivação de vencer essa temporada é me tornar bicampeã da PFL e fazer com que meu nome esteja no mais alto patamar. Dinheiro é muito bom, mas sabemos que para viver da luta não é só isso (que importa). Dinheiro facilita muita coisa, mas se você não souber administrar, ele também acaba. Agora, com toda a estrutura que consegui montar, (meu objetivo) é me tornar uma das grandes, estar entre elas o tempo todo. A fome de vencer nunca vai morrer aqui”, projetou Pachec

UFC anuncia ‘barca’ e seis lutadores são dispensados

Às vésperas do início de mais uma temporada do ‘Contender Series’, principal fonte de novos talentos para o UFC, o Ultimate começa a enxugar o elenco e abrir mão de alguns lutadores.A mais recente ‘barca’ de dispensas anunciada pelo UFC é composta por Makwan Amirkhani, Tony Gravely, Omar Morales, Trevin Jones, Batgerel Danaa e Mounir Lazzez

Popó tem adversário definido para a terceira edição do Fight Music Show

Acabou a novela. Especulado nos últimos meses para lutas contra nomes como Kleber Bambam e Naldo Benny, Acelino Popó Freitas terá como próximo adversário Junior Dublê, ator e youtuber conhecido por ter sido dublê do ator Vin Diesel e por vídeos de pegadinha no ‘YouTube’.De acordo com informações do ‘Combate’, o contrato já foi assinado e os dois se enfrentam na luta principal do Fight Music Show 3, no dia 26 de agosto, em São Paulo.

UFC anuncia data de retorno a Paris

O Ufc já tem data de retorno a França, foi anunciando em suas suas redes sociais que desembarcará o seu octógono novamente na ‘Cidade Luz’ Paris no dia 02 de setembro, na já conhecida Accor Arena.Apesar da data do novo evento em Paris, o UFC ainda não divulgou nenhuma luta para o aguardado card. O show será uma edição ‘Fight Night’, logo, não deverá contar com nenhuma disputa de cinturão