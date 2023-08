Larissa Pacheco encara Olena Kolesnyk na Semi Final do PFL

A lutadadora paraense da cidade de Marituba,Larissa Pacheco atual campeã da categoria peso-pena do evento americano PFL (Professional Fighters League) ja tem seu próximo compromisso será na próxima sexta-feira (18) no Madison Square Garden na cidade de Nova York nos Estados Unidados nas Semi finais do torneio 2023.Sua adversária será a lutadora ucrania Olena Kolesnyk essa será a terceira vez que as duas lutadoras se enfrentam. Larissa tem vantagem no confronto, já que venceu as duas lutas por nocaute no 01 round,Larrisa avançou em primeiro lugar da categoria peso-galo (até 66 kg), com nove pontos e vitórias em cima de Amber Leibrock por nocaute no 01 round e Julia Budd por decisão dos unanime dos juizes juízes. Sua preparação para luta foi toda feita na cidade de Marituba sob a orientação do mestre João Bastos.

Polyana Viana encara Iasmin Lucindo no UFC neste sábado (12) nos EUA

O card principal do evento vai contar com outro duelo verde-e-amarelo. No peso-palha, Polyana Viana (13-5) enfrenta Iasmin Lucindo (14-5). A paraense Polyana faz sua primeira luta em 2023 e chega embalada após uma vitória por nocaute aos 47 segundos do primeiro round em sua ultima luta, que lhe rendeu o bônus de Performance da Noite. Iasmin, que estreou no UFC no ano passado, busca sua segunda vitória na organização e em 2023. O duelo entre as duas tem tudo para terminar rápido: todas as 13 vitórias de Polyana foram pela via rápida e 10 das 14 vitórias de Iasmin também chegaram da mesma maneira.

Shooto Brasil anuncia as lutas principais para 119ª edição de sexta-feira, 25 de agosto no Rio

O Shooto Brasil anunciou as duas lutas principais da próxima edição, de número 119, que acontece no dia 25 de agosto, na Upper Arena, no bairro do Flamengo, zona sul do Rio de Janeiro. A luta principal coloca frente a frente Ronys Torres, 36 anos, e Pedro Paulino Vinagre, 39, pelo cinturão dos meio-médios. Embora mais novo, Ronys possui 50 lutas de MMA e passagem pelo UFC. Já Vinagre, fez 11 lutas, e venceu 10.No co-evento principal, também será protagonizado por dois dinossauros do MMA: Carlos Índio e Zezão Trator. Juntos, eles somam nada menos que 107 lutas disputadas, incluindo aparições no Bellator e em outros eventos internacionais.O Shooto Brasil 119 – Bingo em Casa será transmitido ao vivo e com exclusividade pelo UFC Fight Pass. Os ingressos podem ser adquiridos na academia Upper, R. Marquês de Abrantes, 96 – Flamengo.

Patrício Pitbull passa por cirurgia na coluna e tem retorno previsto para 2024

Campeão peso pena (até 65,7kg) do Bellator, Patrício Pitbull precisará ficar afastado de suas atividades profissionais por um tempo. Em comunicado enviado à imprensa, a lenda do MMA brasileiro revelou que estava com uma hérnia de disco cervical no nível C6/C7 que causava causava fortes dores no local além de dormência e perda de força nos braços. O prazo de retorno do atleta tupiniquim é para o primeiro trimestre de 2024. O procedimento foi realizado no Hospital São Lucas, em Natal (RN).

UFC renova contrato de Derrick Lewis

Disposto a manter o maior nocauteador na história do elenco no plantel, o UFC agiu rápido e renovou o contato de Derrick Lewis. Dias após declaração pública de Jorge Masvidal, que afirmou negociar com o ‘gigante’ para competir na sua companhia, o Gamebred Boxing.

Com Cris Cyborg como destaque, Bellator anuncia quatro disputas de cinturão na edição de nº 300

O histórico card do Bellator 300, que acontecerá no dia sete de outubro, promete empolgar os fãs de artes marciais mistas o Bellator escalou quatro disputas de cinturão para o grandioso evento, com destaque para a brasileira Cris Cyborg, que fará a luta principal.Na luta principal do card, a brasileira Cris Cyborg colocará o seu título peso pena (até 65,7kg) em jogo pela quinta vez, agora contra a também veterana Cat Zingan.No segundo confronto mais importante da noite, o russo Usman Nurmagomedov, primo de Khabib, medirá forças contra o ex-campeão Brent Primus.

Campeão dos pesados (até 120,2kg), o norte-americano Ryan Bader fará revanche contra o inglês Linton Vassell. E fechando as disputas de título da noite, a veterana Liz Carmouche coloca seu cinturão peso mosca (até 56,7kg) mais uma vez contra a havaiana Ilima-Lei Macfarlane.O histórico evento será realizado no dia 07 de outubro, em San Diego (EUA).