Kayla Harrison e Larissa Pacheco fazem a final do PFL nesta sexta-feira

Chegou o grande momento. Nesta sexta-feira (25), em Nova York (EUA), os fãs de MMA conhecerão a campeã no torneio dos leves do PFL a paraense Larissa Pacheco busca fazer história e destronar a atual campeã dos leves, Kayla Harrison. Vítima da norte-americana por duas vezes no MMA (2019), a brasileira tenta encerrar a hegemonia da rival, que quer chegar ao tricampeonato.Além do título, a conquista faz com que os vencedores faturem o sonhado prêmio de US$1 milhão (cerca de R$5,3 milhões).

Shooto Brasil 113 com os paraenses Romero Reis e Wemerson “IFC” em ação

Marcado para o próximo sábado (25) na Arena Upper no Rio de Janeiro, o Shooto Brasil 113 com transmissão ao vivo pelo Combate e pelo UFC Fight Pass e teremos a participação dos atletas paraenses no card de lutas com Romero Reis enfrentando Juscelino Pantoja e Wemerson “IFC” Lima enfrentando Jefferson “Todynho”.

Prochazka se lesiona e luta contra Glover é cancelada

O UFC 282 que será realizado dia 10 de dezembro em Las Vegas teve enorme baixa na luta principal. Jiri Prochazka lesionou o ombro e não defenderá o cinturão dos meio-pesados contra Glover Teixeira. A luta entre Jan Blahowicz e Magomed Ankalaev foi promovida a principal do evento e será pelo cinturão interino.

Cain Velásquez consegue liberação da Justiça para lutar

Na última quarta-feira (23), o ex-campeão peso-pesado do UFC teve seu pedido aprovado por um juiz do Condado de Santa Clara, na Califórnia (EUA), e com isso está autorizado a viajar para o estado do Arizona, onde vai competir em um evento de Pro-Wrestling liderado pela companhia “Lucha Libre AAA Worldwide”.