Katchau nocauteia Fernando Ben 10 no SFT 53 em São Paulo

O SFT tem um novo campeão duplo! Realizado no último sábado (23), no Clube Atlético Juventus, na Mooca, São Paulo, o SFT 53 consagrou o atleta paraense da equipe Roxo Strike, Nildo Katchau, agora dono dos cinturões peso-mosca e peso-galo de MMA. Na luta principal do evento, Katchau – já campeão até 57 kg – subiu de categoria para desafiar Fernando Ben 10, então campeão da divisão até 61 kg, e, com um nocaute avassalador ainda no primeiro round, derrotou Ben 10, anotando seu sexto triunfo consecutivo na carreira. Com o resultado, Nildo Katchau se juntou ao seleto grupo de campeões em duas categorias do SFT, ao lado de Carlos Prates, Cleber Sousa, Irwing King Kong e Jean Matsumoto.

Agora campeão em duas categorias, o lutador comemorou em entrevista após a vitória:

“Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus. Obrigado por tudo, inclusive pelas dificuldades que tive que superar para chegar até aqui. Eu vim sozinho de Belém, no Pará, acompanhado apenas por Deus. E eu disse: sou baixinho, mas gigante quando entro no cage. Minha mão é dura, e tem que respeitar.”

Deiveson Figueiredo mostra resiliência, mas é derrotado por Petr Yan no UFC Macau

Petr Yan provou que está de volta à sua melhor forma. Em um combate eletrizante no UFC Macau, o ex-campeão peso-galo (até 61,2 kg) dominou Deiveson Figueiredo e venceu por decisão unânime, com parciais de 50-45. A vitória, conquistada neste sábado (23), não apenas interrompeu a sequência de três triunfos de Deiveson, como também recolocou o russo na disputa pelo cinturão da categoria.

Conor McGregor é retirado de jogo de computador após condenação por estupro

Após ser considerado culpado em uma acusação de estupro, Conor McGregor começa a enfrentar consequências financeiras de sua condenação. A desenvolvedora IO Interactive anunciou publicamente a remoção do lutador do jogo Hitman, no qual sua voz era utilizada no personagem "The Disruptor". No início deste mês, uma missão envolvendo o irlandês havia sido novamente disponibilizada aos jogadores.

Yoel Romero estreia com nocaute em evento de ‘boxe sujo’ nos Estados Unidos

O Dirty Boxing Championship (ou ‘boxe sujo’, em português) realizou seu evento de estreia na noite do último sábado (23), em Miami, nos Estados Unidos. A organização apresenta uma mistura de boxe com MMA e tem como principal idealizador e garoto-propaganda o polêmico ex-lutador do UFC e atual campeão do Bare Knuckle Fighting Championship (boxe sem luvas), Mike Perry.

Na luta principal, o também ex-UFC Yoel Romero brilhou. O lutador cubano não deu chances para seu adversário, Duane Crespo. Romero rapidamente encurralou o oponente em um dos cantos do ringue e, com uma sequência de potentes socos de esquerda, o nocauteou ainda no primeiro round.