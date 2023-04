Josuel Distak ministra Seminário em Belém neste sábado (8)

Josuel Distak, o "treinador de Campeões", vai compartilhar seus conhecimentos sobre MMA e boxe com o público paraense com um super seminário que irá acontecer neste sábado (8), na academia Roxo Strike Team, que fica localizada na Av. Roberto Camelier, nº 724, no Jurunas. Durante o seminário, além das técnicas de boxe e MMA, os alunos terão a oportunidade de aprimorar valores como trabalho em equipe, liderança, disciplina, perseverança, comunicação, autoconhecimento, superação e definição de metas. Informações (91) 98313-8480 / 98180-3574

Bruno Souza vence no Karate Kombat 38

Karate Combat realizou a sue edição de nº 38 no último sábado, em Miami (EUA), com destaque para a participação do atleta Bruno Souza "The Tiger", que lutou contra o atleta Bruno Roberto de Assis e venceu na decisão unânime dos juízes. A luta foi na categoria peso-leve (até 70 Kg).

Chefões do UFC compram gigante organização do esporte norte-americano por valor astronômico

Responsáveis por gerir o UFC, a empresa Endeavor apostou alto e confirmou a compra de 51% das ações da WWE (World Wrestling Entertainment), gigante organização responsável por promover eventos de ‘luta livre’, tradicional esporte norte-americano. Após especulações, a unificação das companhias foi oficializada, tendo como plano a criação de uma nova empresa.

José Aldo tem luta equilibrada e empata com Jeremy Stephens no ‘Boxe das Lendas’

Em seus segundo compromisso na ‘nobre arte’, José Aldo não deixou o ringue com nova vitória. Destaque no ‘Boxe das Lendas’, realizado neste sábado (1), em Milwaukee (EUA), o manauara teve batalha equilibrada diante de Jeremy Stephens. Após seis rounds parelhos, o confronto terminou empatado na decisão majoritária.

Vitor Belfort vence Ronaldo Jacaré no ‘Boxe das Lendas’

No dia em que completou 46 anos, Vitor Belfort teve nova vitória em desafio na ‘nobre arte’. Destaque no ‘Boxe das Lendas’, realizado neste sábado (1), em Milwaukee (EUA), o ‘Fenômeno’ viveu uma batalha no ringue contra o antigo conhecido Ronaldo Jacaré. Mesmo chegando próximo do nocaute em oportunidades durante o embate, o carioca foi declarado vencedor na decisão unânime dos juízes após seis rounds.

Alex Poatan manda recado importante para Israel Adesanya

Alex Poatan Em declaração ao ‘Countdown’, programa da organização que mostra os bastidores da preparação dos atletas, o atual campeão dos médios (até 83,9kg) disse estar pronto para bater o nigeriano em qualquer área do jogo e mandou o ‘Stylebender’ estar pronto para a ‘tempestade’ que irá enfrentar no dia 08 de abril.

“Minha mensagem para o Adesanya é para ele estar bem preparado, porque eu vou estar. Assim que Adesanya entrou no UFC, fiquei de olho, porque eu já tinha o interesse de lutar MMA. Aquele vídeo que postaram, de entrevistas que o Adesanya fez, me motivou muito. Me senti desafiado e quando sou desafiado, ninguém me segura”, disse Poatan.