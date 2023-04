Jaderson Conceição "Cobrinha" vai fazer primeira luta internacional, na Rússia

O atleta paraense Janderson Conceição da Silva "Cobrinha", que possui o cartel profissional de MMA de 11 lutas - 7 vitórias e 4 derrotas - e atualmente é integrante da equipe Roxo Strike Team, irá fazer a sua estreia internacional no mma no mês de julho deste ano, na Rússia, no evento Open FC MMA. Jaderson fala sobre a sua trajetória nas artes marciais até a aguardada chance de mostrar todo seu talento a nível internacional.

"Sou professor de jiu-jitsu do projeto NIES, de criança e adolescente, também dou aula no projeto de jiu-jitsu da Polícia Militar de Canaã, trabalho no projeto de Karatê pela Usina da Paz e tenho minha própria equipe de MMA. Comecei a treinar aos 12 anos de idade no Karatê. Aos 13, comecei a treinar jiu-jitsu e o MMA. Logo após completar meus 15 anos fiz minha primeira luta de MMA e assim continuei com a carreira. Participei de muitas competições de jiu-jitsu e Karatê. Aos 18 anos, em 2016, servi no Exército Brasileiro no batalhão do 52 Bis, em Marabá-PA, mas continuei as competições de luta e o foco do MMA. Em 2018 saí do exército e continuei a minha rotina normal de treinos, lutas e competições. Atualmente meu treinamento de jiu-jitsu está sendo com Michel 'Trator'. Podem aguardar uma grande apresentação em julho, na Rússia. Vou dar o meu melhor e trazer essa vitória para o Pará", contou Cobrinha.

Super Pit Bull Combate realiza sua 16ª edição

O evento Super Pitbull Combate irá realizar a sua 16ª edição no dia 24 de junho na cidade de Mãe do Rio no ginásio municipal de esporte e contará com 07 grandes lutas sendo 02 de Jiu Jitsu e 05 de MMA profissional.

Barcarena recebe a quinta edição do BSF em maio

A cidade de Barcarena irá receber no dia 6 de maio a quinta edição do evento BSF (Barcarena Super Fight). O evento tem inicio a partir das 18h no ginásio de esportes José Batista Reis e contará com a apresentação de Adninaldo Pitbull e mais grandes lutas de mma profissionais. com a principal entre Bidão Vs Raiaon Paixão.

Patchy Mix conquista o cinturão interino dos galos no Bellator 295

O peso-galo (até 61,2kg) do Bellator tem um novo campeão interino. Na noite do último sábado (22), o norte-americano Patchy Mix nocauteou o seu compatriota Raufeon Stouts com pouco mais de um minuto de luta e conquistou o título provisório da categoria, esperando agora o vencedor do duelo entre Sergio Pettis e Patrício Pitbull.

Pavlovich ‘atropela’ Blayde no UFC Vegas 71

Realizado neste sábado (22), em Las Vegas, nos Estados Unidos, o UFC Vegas 71 mostrou ao mundo o que pode ser o próximo desafiante ao cinturão peso-pesado, que atualmente pertence a Jon Jones. Fazendo a luta principal do card, Sergei Pavlovich não deu chances a Curtis Blaydes e, com uma atuação de destaque, venceu o americano por nocaute ainda no primeiro round. Com o resultado, o russo conquistou sua sexta vitória consecutiva no UFC

Whindersson Nunes ‘cala’ rival e vence por nocaute

Whindersson estreou no High Stakes, torneio de boxe com influenciadores, em grande estilo. O youtuber e humorista brasileiro não tomou conhecimento do rapper polonês Filipek e nocauteou o rival no segundo round. O evento aconteceu neste sábado (22), em Londres (ING).Com a vitória, Whindersson avança às semifinais da disputa e já sonha com o título.