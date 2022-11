Ivanildo Monstrinho preparado para novos desafios no MMA em 2023

Ivanildo Delfino, popularmente conhecido como “Monstrinho” brasileiro, atualmente com 32 anos de idade, cresceu às margens do Rio Amazonas, numa família que vivia da pesca e da arte marajoara. Começou a treinar Jiu-Jitsu aos 19 anos e logo se destacou ao se tornar campeão no Jungle Fight, um dos principais eventos de MMA da América Latina. Atualmente com cartel de 9 vitórias profissionais e 2 derrotas, sua última luta foi na cidade de Castanhal, no PFC 60, com vitória por finalização no 1º round.

O atleta segue treinando forte em Belém com supervisão do treinador Edilberto Brandão "Betinho" e seus demais treinadores, preparando-se para as próximas lutas de 2023 e de lutar novamente em grandes eventos internacionais como o LFA (Legacy Fight Aliance).

Larissa Pacheco encara Kayla Harrison na final PFL 2022

A Professional Fighters League (PFL) realizara o evento que definirá os campeões de cada divisão na temporada 2022. O evento acontece nessa sexta-feira, dia 25 de novembro, em Nova York, no Madison Square Garden. A luta principal será a decisão do cinturão feminino dos leves (até 70,3kg). A atual bicampeã do torneio, Kayla Harrison, defenderá seu título diante da paraense Larissa Pacheco. A vencedora levará o prêmio de US$ 1 milhão - cerca de R$ 5,3 milhões

Larissa Pacheco, 28 anos, tem uma série de cinco vitórias consecutivas. Sua última derrota foi justamente em 2019 para Kayla na final. Depois, no ano passado, antes da desclassificação, venceu as duas lutas que fez. E nesta temporada nocauteou todas as três adversárias ainda no primeiro round: Zamzagul Fayzallanova, Genah Fabian e Olena Kolesnyk. A lutadora paraense tem um cartel com 18 vitórias e quatro derrotas.

Nemkov conquista GP dos pesados no Bellator 288

O Bellator 288 aconteceu com duas disputas de cinturão. No main event, Vadim Nemkov reencontrou Corey Anderson, levou a melhor desta vez e conquistou o título do GP dos pesados – faturando US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,3 milhões). Já na segunda luta mais importante do show, o brasileiro Patricky Pitbull perdeu o cinturão dos leves para Usman Nurmagomedov – primo de Khabib Nurmagomedov.

Ator de ‘Power Rangers’ e ex-lutador de MMA morre aos 49 anos

Ex-lutador de MMA e famoso pelo personagem Tommy Oliver, o Ranger verde da série “Power Rangers”, o ator Jason David Frank faleceu no último sábado (19), no Texas (EUA), aos 49 anos de idade. De acordo com informações do site “TMZ Sports”, a causa da morte teria sido suicídio e a notícia do falecimento foi dada pelo também ex-lutador Mike Bronzoulis, que era treinador e amigo do ator.

Cosmo Alexandre se aposenta do MMA com belo nocaute

O veterano Cosmo Alexandre superou Juan Cervantes para obter uma emocionante vitória por nocaute. O britânico partiu para o ataque e iniciou a luta empurrando o brasileiro para trás com uma rajada intensa no primeiro round. “Good Boy” apareceu fora de ritmo durante grande parte da luta, mas seu infame poder acabou brilhando. Alexandre acertou uma cotovelada no segundo round, quando Cervantes avançou e derrubou o inglês para a vitória. Depois, a lenda brasileira ganhou um bônus de desempenho de US$ 50 mil do ONE e anunciou sua aposentadoria.