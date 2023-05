Ipixuna Fight Champion realiza 14ª edição neste sábado, com transmissão ao vivo via Pay Per View

O IFC (Ipixuna Fight Champions) irá realizar, com o apoio da Prefeitura de Ipixuna do Pará, em especial do Sr Prefeito Artemis Oliveira e com o apoio de todos os patrocinadores, a sua 14ª edição no próximo dia 13 de maio, a partir das 19h30, no ginásio municipal Irineu Rodrigues. O card tem 10 grandes lutas. A grande inovação desta edição será a transmissão ao vivo do evento via PPV(Pay Per View).

Serviço PPV Ipixuna Fight Champion 14

Compre através do Pix R$ 10,00

Chave Pix: 91 991829446-Beneficiário: José Ryva Dayvan O. de Menezes

Banco: Will Bank

Mande seu comprovante no WhatsApp 91 99182-9446 ou clique no link -https://encurtador.com.br/uEFLX

Link do ao vivo será enviado 5 minutos antes do evento começar

Douglas D'Silva em ação no UFC neste sábado

Sem competir desde julho de 2022 o atleta da cidade de Castanhal Douglas D Silva que tem o cartel profissional no MMA de 28 vitórais e 5 derrotas irá representar o estado do Pará mais uma vez no UFC na edição deste sábado(13) na Carolina do Norte, nos EUA.Douglas terá pela frente o atelta Cody Stammann, a luta será na categoria peso galo (Até 61 Kg). “Passei um tempo tratando, foi uma pancada de tratamentos, não é fácil, não foi, vida de atleta não é. Mas desde então já estou bem, e já entrei esse ano bem, o treino acelerou a recuperação”, contou. Cody Stamann, adversário de D’Silva chega na luta preparado e com uma sequência de vitórias.

Lyoto Machida leiloa sua luva usada contra Vitor Belfort em ação beneficiente

Uma das maiores lendas do mma e atualmente atleta da franquia Bellator, Lyoto Machida "The Dragon" irá promover Leilão solidário em parceria com a Casa Ronald Mcdonald no qual será leiloada a luva foi usada na sua luta contra o Victor Belfort no UFC 224, no Rio de Janeiro, em que Vitor foi a nocaute por Machida, na Jeunesse Arena.Os lances para arrematar a luva de MMA doada pelo campeão Lyoto Machida, podem ser feitos do dia 05 ao dia 31 de maio. A Casa Ronald Belém foi presenteada com a luva pela solidariedade e parceria de anos com o lutador. A Casa Ronald McDonald Belém é uma instituição sem fins lucrativos, que em junho de 2022 completou 10 anos de história no acolhimento de crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer.

PFL anuncia contratação de estrela do kickboxing

A novela envolvendo o futuro do astro francês Cedric Doumbé no MMA chegou ao fim. Na última quarta-feira (10), o ex-campeão meio-médio do Glory teve a contratação anunciada pela PFL.“Cedric Doumbé é um dos grandes atletas do mundo e uma adição tremenda ao elenco global da Professional Fighters League. Cedric dominou o esporte do kickboxing e pode fazer o mesmo no MMA. Ele é um dos lutadores mais talentosos do mundo e vai ter impacto imediato aqui na PFL”, declarou o presidente da organização, Ray Sefo

UFC confirma nova data da luta Deiveson Figueiredo contra Manel Kape

Após muita polêmica nos últimos dias, finalmente o UFC confirmou a data oficial do duelo entre Deiveson Figueiredo e Manel Kape. Em anúncio feito nas redes sociais, o presidente da organização Dana White oficializou que os dois atletas do peso mosca (até 56,7kg) medirão forças no UFC 290, programado para o dia 08 de julho, em Las Vegas (EUA).

UFC anuncia unificação do cinturão peso-pena

Finalmente o UFC anunciou oficialmente a data da unificação do cinturão peso pena (até 65,7kg). Em anúncio feito nas redes sociais da organização, Dana White confirmou que o campeão linear Alexander Volkanovski e o dono do cinturão interino Yair Rodriguez se enfrentarão na luta principal do UFC 290, programado para o dia 08 de julho, em Las Vegas (EUA).