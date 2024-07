Home Fight Championship realiza sua 14 ª edição em setembro, em Capitão Poço

O HFC (Home Fight Championship) irá realizar a sua 14ª edição no dia 28 de setembro, na cidade de Capitão Poço (PA), no ginásio Cicero Rufino. O card de 10 lutas profissionais de mma tem como destaque cinco lutas internacionais, com o confronto Brasil vs Colômbia, que contará com duas disputa de título internacional. Escobar, da Colômbia, enfrenta Mesaque Mourão, do Brasil; e a luta principal fica por conta de Paulo Robson "Sonic", natural de Capitão Poço, que fará a disputa de título peso-galo contra o colombiano Jeisson Bayona.

O evento ainda contará com duas disputa de título nacionais: Juliana Oliveira contra Aline Marreta, na categoria peso-mosca; e Marcus Tizin Gladiador contra Lucas Santos, no peso-pena.

Antonio Arroyo fará revanche pelo cinturão dos pesados no Karate Combat 48

A cidade de Nashville, nos Estados Unidos, sediará a edição 48 do Karate Combat na próxima quinta-feira (25). A revanche válida pelo cinturão dos pesados (até 93kg) encabeçará o card. O campeão Sam Alvey fará o tira-teima com o desafiante o paraense Antonio Arroyo.

O primeiro confronto aconteceu em fevereiro, no México. Após dominar o primeiro round com uma gama variada de chutes, o paraense fechou a distância para tentar uma combinação de socos. Alvey se abaixou no reflexo e as cabeças se chocaram involuntariamente, o que causou um knockdown do norte-americano e encerrou o combate.

Após analisarem o lance, os juízes decidiram pelo ‘no contest’ (luta sem resultado).

Conor McGregor ‘demite’ Mike Perry após lutador ser nocauteado por Jake Paul no boxe

Conor McGregor não ficou nada feliz com a derrota de Mike Perry para Jake Paul na luta de boxe realizada no último sábado (20), na Flórida (EUA). No ringue, o ex-lutador do UFC sofreu nas mãos do youtuber e acabou nocauteado no sexto round.

Como forma de ‘castigar’ o atleta do ‘Bare Knuckle Fighting Championship’, o irlandês, membro do grupo de proprietários da liga de boxe sem luvas, se posicionou. “Ei Mike, você está liberado e pode ir competir no seu fedorento Dirty Boxing Championship, boa sorte. Você está demitido do Bare Knuckle”, escreveu o ex-campeão do UFC em sua conta oficial no ‘X’.

Virna Jandiroba finaliza Amanda Lemos no UFC Las Vegas 94

Protagonistas do UFC Las Vegas 94, Amanda Lemos e Virna Jandiroba entregaram batalha emocionante no octógono. Com apenas dois rounds, as lutadoras chamaram atenção com alto nível na técnica do jiu-jitsu. Apesar da dificuldade imposta pela paraense Amanda, Jandiroba conseguiu aplicar bela chave de braço e obrigou a paraense a bater em desistência.

Shogun Team Fight Championship estreou em ponto turístico de Curitiba no último final de semana

O Shogun Team Fight Championship, realizado em duas etapas, no sábado e no domingo, 20 e 21 de julho, aconteceu no Centro de Exposição do Parque Barigui, cartão postal de Curitiba (PR), no mesmo final de semana que acontecia um evento de fisiculturismo. No cage, lutas de MMA, Kickboxing, Boxe, NO GI e Jiu Jitsu aconteceram com a presença de lendas de um dos esportes que mais cresce na atualidade: as artes marciais mistas.

Açai Fight realizou sua 12ª edição no último sábado em Jacundá

O evento AFC (Açaí Fight Combat) realizou, neste sábado (20), na cidade de Jacundá (Pa), a sua décima segunda edição no Ginásio municipal Jacundazinho, totalmente reformado e apto a receber diversas competições esportivas. O evento contará com GP na categoria peso galo 61 (Kg) onde o atleta Lucas Predador foi o grande campeão, confira os resultados

Açai Fight Combat 12

GP (categoria peso galo até 61 Kg.)

Lucas Predador venceu Cleilson Demolidor na decisão unânime dos juízes Junior Farinha venceu Gustavo Ligeirinho por finalização (triângulo) 03:20 do 01 round Lucas Terremoto venceu Tokinho por nocaute técnico 04:34 do 01 round Daniel Silveira venceu Leo Goiaba por nocaute técnico 02:35 do 01 round Final GP Lucas Predador venceu Junior Farinha na decisão dividida dos juízes

Jungle Fight 128: Laura Vasconcelos conquista cinturão para São Paulo; Vitor Costa mantém título no Espírito Santo

A selva tem uma nova rainha, com direito a coroa na cabeça. A paulista Laura Vasconcelos desbancou a então campeã Faelly Vitória na luta principal deste sábado (20/7), em São Paulo, manteve a sua invencibilidade e garantiu o cinturão dos pesos-palhas feminino para seu estado

Laura Vasconcelos dominou a maior parte da luta, conectando os melhores golpes em Faelly Vitória e também tendo sucesso em algumas quedas. Quando parecia que a vitória da paulista viria na decisão, ela imprimiu um ritmo intenso sobre a amapaense e obrigou o árbitro a interromper o duelo na metade do 5º round.

Já nos pesos médios, nada mudou. Vitor Costa defendeu com sucesso o cinturão da divisão e manteve o título no Espírito Santo. O capixaba aplicou um verdadeiro monólogo sobre o paranaense Eduardo Garvon, definindo com um nocaute ainda no primeiro round e ampliando sua sequência de vitórias para sete.