Home Fight Championship realiza 7ª edição neste sábado, em Capitão Poço (PA)

A sétima edição do HFC (Home Fight Championship), com organização de Romero Reis, acontece neste sábado (10), a partir das 20h, no ginásio Cicero Rufino, na cidade de Capitão Poço (PA), com destaque para as lutas principais do evento, que serão as disputas dos cinturões nas categorias peso-mosca (até 57 Kg) entre os atletas Sônica Vs Harleson Iau, do peso-pena (até 66 Kg), e entre os atletas Tizin Vs Eduardo "Cachorro Louco".

Home Fight Championship 07

Junior Mendes Vs Welliton Rock Ronaldo Glins Vs Rogério Tigre Francisca Shuriam Vs Flavia Garcia Marcos Massoud Vs Cisco Wemerson IFC Vs Eduardo Twistter Elicardo Cobra Vs Yann Marcos Tizin Vs Eduardo "Cachorro Louco" - disputa de cinturão Sonic Vs Harleson Iau - disputa de cinturão

Paulo Robson "Sonic" se aposenta do mma neste sábado

O atleta Paulo Robson Fernandes "Sonic" irá se aposentar do mma profissional neste sábado (10) na sétima edição do Home Fight Championship que acontece na cidade de Capitão Poço.Sonic que tem o cartel profissional de 30 vitórias e 09 derrotas ira focar agora na profissão de coach e revelar novas atletas de mma.

Troad Fight realiza sua quinta edição em Paragominas

Troad Fight MMA irá realizar no dia 17 de dezembro na cidade de Paragominas a sua quinta edição, encerrando o calendário do mma paraense em 2022.Destaque para a luta principal do evento que será a revanche entre Ledson Heider contra Natalício Shogun na categoria peso pesado, ao todo teremos 10 lutas profissionais de mma no evento.

Demolidor Fight Muay Thai realiza sua segunda edição neste sábado

O Demolidor Fight Muay Thai realiza a sua segunda edição neste sábado( 10) a partir das 18:00 na academia Ulysses Pereira e contará com grandes lutas de Muay Thai profissionais com destaque para o GP profissional na categoria ate 63 Kg.Informações (91) 98349-8567.

Antônio Trocoli é demitido do UFC antes mesmo de estrear

Antônio Trocoli foi demitido do UFC antes mesmo de estrear pela organização o atleta que enfrentaria o veterano Ovince St-Preux neste sábado (10), no UFC 282 precisou deixar o evento por conta de problemas com o visto e acabou dispensado de seu contrato com o UFC.

ONE Championship confirma trilogia entre Johnson e Adriano Moraes

ONE Championship, aos poucos, vem se preparando para promover seu primeiro evento nos Estados Unidos e, diante disso, pretende colocar grandes lutas para a edição. Prova disso é que o main event do card, que acontece no dia 5 de maio, no Colorado, terá a trilogia entre Demetrious Johnson e Adriano Moraes, com o cinturão peso-mosca em jogo. O anúncio do combate foi feito por Chatri Sityodtong, CEO da franquia, em comunicado à imprensa.

Campeão peso-galo do Shooto Brasil, Luan Lacerda assina com o UFC

Aos 29 anos, a peso-galo Luan Lacerda é o mais novo representante do Brasil no UFC – maior organização de MMA do mundo. Atleta da equipe Nova União (RJ), o brasileira natural Macapá assinou com a organização americana e fará sua estreia no dia 21 de janeiro, contra o americano Cody Stamann