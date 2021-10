Gladiadores Anapu Combat realiza a sua quarta edição neste sábado

O Gladiadores Anapu Combat (GAC) irá realizar a sua quarta edição neste sábado (9), a partir das 20h, na quadra central na cidade de Anapu (PA). O evento terá duas lutas por disputa de cinturão com Jefte "Brilhante" contra Evalilson Oliveira "Sombra" e Nilton Pimentel x Natanael sendo a luta principal do evento.

Veja o card do evento

01-Rodrigo Flash x Matheus Cardoso "Formiguinha"

02-Delton Alves x Eduardo Santos

03-José Raimundo x Anderson Santos

04-Jairo "Deus da Guerra" x Luis Fernando Costa

05-Maycon "Metralha " x Wellington Silva "Lobo"

06-Romário Torres x Edson Floriano Junior

07-Jefte Costa "Brilhante" x Evailson Oliveira "Sombra"

08-Adenilton Pimentel x Natanael Thunk

Felipe Froes vence no ACA 130

Felipe Froes "Saiyajin" representou bem o Pará no evento russo ACA 130 que aconteceu na cidade de Grozny na Chechênia, Froes teve pela frente o atleta Nurbergen Sharipov a luta foi na categoria peso pena (66 Kg) e Froes venceu com um belo nocaute no 1 round assim chegando a sua 20ª vitória no mma profissional

Seminário de defesa pessoal com Márcio "Jacarezinho"

O atleta de MMA Márcio Henrique "Jacarezinho" irá ministra no próximo sábado (9) curso de defesa pessoal a partir das 10h na academia Plena Forma que fica localizada no Panorama XXI, Q I, informações e inscrições através do telefone (91)91-9926 03222

Mel Pitbull em ação no Arena Global 14 neste sábado

Ediana "Mel Pitbull" irá representar a cidade de Benevides e a equipe Cova dos Leão do coach Pedra na 14ª edição do evento Arena Global que irá acontecer neste sábado (09) no Rio de Janeiro, Mel tem o cartel profissional de sete vitórias e duas derrotas terá pela frente a atleta Brena Soares Cardoso.

Douglas D’Silva revela motivação para vitória no UFC Vegas 38

Autor de um nocaute espetacular sobre Gaetano Pirello Douglas D’Silva falou sobre a sua motivação para buscar a vitória. O lutador paraense contou que a gravidez da sua esposa deu um ânimo a mais no seu treinamento e estipulou uma possível data para o seu retorno ao octógono em janeiro de 2022.

“Sensação maravilhosa pode estar de volta no jogo, superando coisas que aconteceram, tirado um bom peso que para mim é a maior batalha. É coisa difícil de explicar (a paternidade), mas ela que me deu força para superar esse peso monstro, que foi um recorde. Então, meu empresário me ligou e disse que já falou com o Dana White, então espero que em janeiro, conciliando as coisas em casa, eu esteja de volta”, contou Douglas.

Khabib Nurmagomedov vai a jogo do Manchester United e encontra Cristiano Ronaldo

Ex-campeão peso-leve do UFC e atualmente aposentado do MMA, Khabib Nurmagomedov nunca escondeu sua paixão pelo Futebol e, nos últimos dias, através de suas redes sociais, o russo compartilhou imagens de uma visita que fez ao time do Manchester United, onde encontrou Cristiano Ronaldo, astro da equipe inglesa. Fã do jogador português, Khabib citou “CR7” como o “melhor de todos”.

Patrício Pitbull vaga título dos leves e seu irmão Patricky irá disputar cinturão contra Peter Queally no Bellator 270

Scott Coker, presidente da organização, revelou que o Patricio Pitbull deixou vago a cinta da divisão até 70kg e dessa forma, o combate entre Patricky Pitbull (irmão mais velho de Patrício) contra Peter Queally, marcado para acontecer no dia 5 de novembro, na luta principal do Bellator 270 vai definir o proximo campeão da categoria

Ngannou e Ciryl Gane é marcada para o UFC 270

Francis Ngannou, atual campeão linear peso-pesado do UFC, finalmente já sabe quando e contra quem irá defender seu título pela primeira vez será contra o atleta frances Ciryl Gane, campeão interino da categoria, no dia 22 de janeiro de 2022, pela na luta principal do UFC 270