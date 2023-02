Gil Carvalho "Capoeira" assina contrato com o LFA

O atleta paraense Gil Carvalho "Capoeira", integrante da equipe Cova dos Leões, é o mais novo atleta paraense a fazer parte do plantel de lutadores do evento americano LFA (Legacy Fight Aliance). Com o cartel profissional de 8 vitórias e 2 derrotas, Gil Carvalho assinou contrato e fará a sua estreia no dia 10 de março na edição de nº 154, que vai acontecer na cidade de Cajamar, em São Paulo. Seu adversário será o atleta paulista Rodolfo Belato "Trator".

Tiago Hayne Tico em ação no Spartacus MMA

O atleta paraense Tiago Hayne, que atualmente treina no Rio de Janeiro na equipe TFT, estará em ação neste sábado (4) em São Paulo, no evento Spartacus MMA. Tiago terá pela frente o atleta José Rodrigues a luta será na categoria peso-pesado (até 93 Kg).

Paraenses em ação no Shooto Brasil 115 nesta sexta-feira (03)

Em sua 115ª edição, a primeira em 2023, o Shooto Brasil, inicia sua nova temporada nesta sexta-feira, com duas disputas de título e um novo cinturão: Mauricio Almeida e Cleiver Fernandes disputam a coroa dos galos; e Klebão Tavares e André “Bebessauro” Vieira duelam pelo dos pesados.Destaque também para a participação dos atletas paraenses Heraldo Souza que lutará contra o atleta Martin Camilo e Alan "Abacaxi" que lutará contra o atleta Jose Henrique “Canela “ Souza.

PFL anuncia primeiros eventos de 2023; Larrisa Pacheco defende título

PFL (Professional Fighters League) anunciou na última quinta-feira (2) oficialmente as datas e alguns dos confrontos mais importantes das suas primeiras três edições da temporada 2023. Os primeiros eventos, vale ressaltar, vão acontecer nos dias 1, 7 e 14 de abril, no Virgin Hotel, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Na edição do dia 7 de abril a campeã peso-leve Larissa Pacheco, que vive grande fase em sua carreira, vai enfrentar a veterana Julia Budd, que fazia parte do plantel do Bellator. O confronto será válido pela primeira edição do torneio peso-pena feminino, que estreia nesta temporada na companhia, tendo em vista que o GP peso-leve foi extinto pela franquia.

Presidente do Bellator explica recusa de Anderson Silva para despedida de Fedor

O sonho de muitos fãs de MMA era assistir ao confronto entre Anderson Silva e Fedor Emelianenko. O embate esteve perto de acontecer na despedida do russo do esporte, que vai acontecer no próximo sábado (4), pelo Bellator 290. Scott Coker, presidente da franquia americana, contou que antes de fechar com Ryan Bader, negociou com “Spider”. “Uma das conversas com outros lutadores foi com Anderson (Silva). Ele escolheu apenas lutar Boxe, queria fazer a luta contra Jake Paul e disse que o desgaste em seu corpo para lutar MMA era duro demais. Então, ele recusou a luta. Não acredito que essa luta vá acontecer em nível nenhum, porque já oferecemos a ele”, comentou.

Cain Velasquez volta à antiga academia pela primeira vez após saída de prisão

Respondendo seu processo em liberdade, Cain Velasquez tirou um tempo para matar a saudade. Ex-campeão do UFC e ícone na história dos pesos pesados (até 120,2kg.), o norte-americano esteve na AKA (American Kickboxing Academy), para reencontrar amigos e antigos treinadores de sua época do auge no MMA.Cain, inclusive, nunca deixou de ter uma boa relação com atletas da academia, tendo em vista que muitos deles saíram em sua defesa publicamente, após prisão por tentativa de homicídio. O treinador, Javier Mendez, deixou as portas abertas e levantou a possibilidade do ex-campeão voltar em ação assim que resolver seus problemas com a justiça.