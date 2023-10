Flávio Pina mantém cinturão do ABCF Fight; confira o que aconteceu na 25ª edição em Parauapebas

O ABCF Fight realizou no último sábado (30), no ginásio Poliesportivo de Parauapebas (PA), a sua 25ª edição do evento, que contou com duas lutas de Muay Thai profissionais e seis lutas de mma profissionais, com destaque para as lutas principais entre Samuel Santana contra Antônio "Escorpião Rei" e a disputa do cinturão na categoria até 77 Kg, entre Gudda Vieira contra Flávio Pina. Flávio venceu na decisão unânime dos juizes, assim mantendo o cinturão da categoria. O evento foi realizado pela AMBRV, PMP e SEMEL – Secretária de Esporte e Lazer de Parauapebas.

ABCF Fight 25

Muay Thai

Jefferson Meireles venceu Paulo Henrique por desclassificação(cotovelada) Janaina Ferreira venceu Nielma Mendes na decisão unânime dos juizes

MMA

Cicero José venceu Francisco de Sousa por nocaute 0:51 do 02 round Jadielton Alves venceu Clebison dos Santos por finalização (Armlock) 04:32 do 01 round Jamuerlison Silva venceu Danilo Peniche por desistência 03:53 do 01 round Cleilson Da Silva venceu Junior Farinha por finalização (Guilhotina) 0:58 do 03 round Antônio "Escorpião Rei" venceu Samuel Santana por finalização (Mata Leão) 04:46 do 03 round Flávio Pina venceu Gunnar Vieira na decisão unânime dos juizes

Cédric Doumbé estreia com nocaute devastador na PFL e ‘choca’ Mbappé

Considerado um dos grandes nomes do Kickboxing nos últimos anos, Cédric Doumbé fez a sua estreia pela PFL (Professional Fighters League) da melhor maneira possível Sob os olhares da estrela do PSG, Kylian Mbappé, e de outros craques da equipe, como Lucas Hernandez, Kolo Muani e Achraf Hakimi, o ex-kickboxer camaronês radicado na França brilhou e venceu com um nocaute brutal em apenas 9 segundos de combate

Jungle Fight 120: Vitor Costa dá show, finaliza Rafael Cabeça e conquista cinturão peso-médio

Deu Espírito Santo no confronto contra Minas Gerais na luta principal do Jungle Fight 120, realizado no último sábado (30), em Vila Velha, no Espírito Santo. Vitor Costa venceu Rafael “Cabeça”, conquistou o cinturão peso-médio do maior evento de MMA da América Latina e fez o Ginásio Tartarugão vir abaixo

Campeã do ONE anuncia aposentadoria do MMA

Realizado na última sexta-feira (29) em Singapura e organizado pelo ONE Championship, o ONE Fight Night 14 contou com duelos de altíssimo nível, mas um momento em específico foi emblemático e emocionante.

Com apenas 27 anos de idade, a então campeã peso-átomo (até 52kg) Angela Lee entrou no cage para anunciar, de forma surpreendente, sua aposentadoria que veio apenas alguns dias depois da lutadora revelar que tentou o suicídio no ano de 2017, no que, até onde se sabia, se tratava “apenas” de um acidente de carro comum, pelo o que foi noticiado na época.

Acelino Popó sofre golpe milionário em esquema de criptomoedas: ‘Fui otário’

Acelino Popó sofreu um dos mais duro golpes de sua vida. Em entrevista ao programa ‘Fantástico’, da TV Globo, no último domingo (01), o tetracampeão mundial de boxe revelou que perdeu R$1 milhão após ser vítima de um esquema de criptomoedas aplicado pela empresa ‘Braiscompany’.