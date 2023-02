Flávio Pina em ação na Polônia, no TFL 26

O atleta paraense da cidade de Castanhal Flávio Pina está confirmado na edição de Nº 26 do evento TFL (Thunderstrike Fight League), que irá acontecer no próximo sábado (25), na cidade de Garlolin, na Polônia. Pina tem o cartel profissional de 27 vitórias e 10 derrotas e fará a luta principal do evento contra o atleta polonês Karol Skrzypek.

Deiveson Figueiredo faz planos e lança desafio a ex-campeão

Além de anunciar que vai lutar em outra divisão de peso, o “Deus da Guerra” já parece ter um alvo em sua mira nos 61kg. Em entrevista ao podcast “Trocação Franca”, do site MMA Fighting, Deiveson Figueiredo deu mais detalhes sobre sua mudança de categoria e afirmou que gostaria de enfrentar Dominick Cruz, ex-campeão peso-galo do UFC e lenda do MMA.

“Eu falei com meu empresário pós-luta e a gente chegou em uma luta que seria ótima: Dominick Cruz. Seria um bom cara para chegar e lutar nos 61kg (categoria peso galo). É um cara que é ex-campeão, e eu também sou ex-campeão. Um cara de nome, que é alto nível para me receber. Seria ótimo”, projetou o paraense, afirmando ainda que, caso o combate seja confirmado, pretende aprimorar seu Wrestling e que buscará anular o jogo de movimentação do americano.

Gabi Garcia planeja retorno ao MMA após quatro anos

Uma das atletas mais vitoriosas da história do Jiu-Jitsu, Gabi Garcia, aos 37 anos, revelou em sua conta no Instagram que planeja voltar a competir MMA. A lutadora, que não entra no ringue desde dezembro de 2018, quando finalizou a compatriota Barbara Nepomuceno, ainda no primeiro round, pelo Rizin FF 14, não tem data para retornar.

“De volta ao ringue para fazer minha parte por essa divisão e outras divisões para mulheres nesse esporte! Eu não posso terminar minha carreira no MMA sem atingir o meu objetivo de abrir oportunidades para todas as divisões. É hora de pisar no ringue e mostrar ao mundo que todo esporte no qual eu participo, eu sou aquela que detém a coroa. Para todo mundo que pensou que minha carreira tinha acabado, eu tenho más notícias para vocês. Eu nunca vou parar de treinar! É minha hora de brilhar”, escreveu Gabi Garcia.

Perto de volta ao MMA, Jones manda recado ao comentarista Cormier

Perto do retorno ao MMA após três anos de inatividade, Jon Jones mandou um recado ao antigo rival e atual comentarista do Ultimate, Daniel Cormier. Adversário de Ciryl Gane na disputa do título vago dos pesados (até 120,2kg.) no UFC 285, a lenda do esporte decidiu esquecer os desentendimentos do passado e falou de forma amistosa sobre a chance de ser entrevistado pelo analista. Para ‘Bones’, as rixas fazem parte da história.“DC (Daniel Cormier), você é mais do que bem-vindo para comentar minha luta. Acho você muito bom no que faz. Acredito que será imparcial. Te desejo tudo de bom, irmão”, escreveu Jones, em seu perfil no Twitter.

Bellator volta ao Havaí com duas disputas de cinturão

Bellator retorna ao Havaí para uma rodada dupla de eventos em Abril e traz duas lutas de cinturão. As edições 294 e 295 acontecerão em 21 e 22 de Abril, em Honolulu, no Havaí, informação dada inicialmente pelo canal de notícias local KHON2. A luta principal do Bellator 294 será a disputa de cinturão do peso-mosca entre Liz Carmouche e DeAnna Bennett, uma revanche. No Bellator 295 terá a final do GP do peso-galo entre Raufeon Stots, campeão interino, e Patchy Mix, finalista pelo prêmio de US$ 1 milhão. A luta dá o direito de desafiar Sergio Pettis pela unificação do cinturão.