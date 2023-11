Flavio Pina e Felipe Lobo são destaque do Pitbull Fight em Castanhal

O PFC (Pitbull Fight Championship) realizou a sua edição de nº 64 no último dia 11, na cidade de Castanhal, no ginásio municipal Loiola Passarinho. Os grandes destaque dessa edição foram as vitórias dos atletas Felipe Lobo e Flávio Pina. Felipe fez a sua estreia com uma bela vitória por nocaute técnico em cima do atleta Fábio Silva e Flávio Pina manteve seu cinturão da categoria (77Kg) com vitória em cima do atleta Raimundo Reginaldo "Tubarão" na decisão unânime dos juízes.

Team Sarafian Combat realiza a sua quarta edição na cidade do Acará

A quarta edição do Team Sarafian Combat aconteceu na última sexta-feira(17) no ginásio municipal Dicão na cidade do Acará (Pa) destaque do evento foi a luta pricipal o aguardado confronto entre os atletas Rodrigo Sarafinan e Rogério "Pitbull", dois atletas que estão o raking dos melhores da categoria peso mosca(57 Kg) do estado do Pará. Sarafian levou a melhor e venceu por finalização no 3º round, confira os resultados oficiais

Team Sarafian Combat 04

Silveira Nunes venceu Max na decisão unânime dos juizes Daniel Furacão venceu Carlos Eduardo "Cachorro Louco" na decisão unânime dos juizes Lucas Nunes venceu Fabio Trindade por nocaute técnico 0:36 do 01 round Luiz Pereira venceu Luiz Carneiro por nocaute técnico 01:20 do 01 round Max Silva venceu Douglas Silva na decisão unânime dos juizes Rodrigo Sarafian venceu Rogério Pitbull por finalização (Mata Leão) 01:00 do 03 round

Amanda Ribas garante bônus de ‘Performance da Noite’ após nocaute avassalador no UFC Vegas 82

Amanda Ribas impressionou mandatários do UFC após nocautear, de forma avassaladora, sua ex-companheira de alojamento Luana Pinheiro no UFC Vegas 82. Valorizada pela organização, a mineira faturou prêmio de ‘Performance da Noite’ e foi agraciada com 50 mil dólares, cerca de 250 mil reais. A atleta alcançou terceiro nocaute na carreira.

Brendson Ribeiro tem luta remarcada e ganha oportunidade de estrear no UFC 298

Após duelo cancelado para evento que ocorreria na China, Brendson Ribeiro, representante da Evolução Thai, ganhou oportunidade de estrear no UFC 298, em 17 de fevereiro. O paraense enfrenta Mingyang Zhang, lutador escalado anteriormente para combate que ocorreria em 9 de dezembro. O confronto será pela categoria dos meio-pesados (até 93kg.)

PFL compra o Bellator e promete evento histórico para 2024

A Professional Fighters League (PFL) anunciou nesta segunda-feira (20/11) a compra do Bellator MMA, uma das principais organizações de artes marciais mistas do mundo. O anúncio foi feito pelo presidente da empresa, Donn Davis, mas o valor da transação não foi revelado.

Jason Jackson é o novo campeão meio-médio do Bellator

A noite do Bellator 301 foi dos desafiantes. Após Patchy Mix se tornar campeão dos galos (até 61,2kg) na luta co-principal, foi a vez de Jason Jackson quebrar a banca, acabar com a invencibilidade de Yaroslav Amosov e assumir o posto de campeão dos meio-médios (até 77,1kg) da organização. Com a trocação e a defesa de quedas em dia, o jamaicano apresentou uma atuação irretocável, ‘sobrou’ para cima do ucraniano e construiu o nocaute no terceiro assalto para sair de Chicago com o cinturão