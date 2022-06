Fabricio Bill encara o alemão Rany Saadeh no UAE Warriors, em Abu Dhabi

O atleta paraense Fabricio Sarraf "Bill" está confirmado no UAE Warriors em sua edição nº 31, que irá acontecer no dia 3 de julho no Etihad Arena em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Fabricio, que é integrante da equipe Roxo Strike e tem o cartel profissional no MMA de 28 vitórias e 11 derrotas, terá pela frente o atleta alemão Rany Saadeh, que tem o cartel profissional de 12 vitórias e 4 derrotas. A luta será na categoria peso-galo (até 61 Kg).

Jefte Costa confirmado no Jungle Fight 108

O Jungle Fight irá realizar a sua edição de nº 108 no dia 19 de junho em Manaus (AM) e, na luta coprincipal, teremos o duelo Amazonas x Pará. O amazonense Felipe dos Santos, o “Takanori Gomi” brasileiro, que ostenta um cartel de 10 vitórias (sete por finalização) em 12 lutas, mede forças contra o paraense Jefte Brilhante, dono de um cartel de 11 vitórias (seis nocautes e quatro finalizações) em 15 lutas.

Internacional Fight Night neste sábado em Belém

Belém do Pará recebe no próximo sábado (11) o grande evento de Muay Thai com organização de Luciano Nogueira "Pitbull", o Internacional Fight Night, a partir das 18h, no espaço náutico Marine Club em Belém, com grandes confrontos interestaduais e internacionais de Muay Thai. Informações (91) 98372-3378.

Deiveson Figueiredo faz críticas à postura de Wallid Ismail

Campeão linear peso-mosca do UFC, Deiveson Figueiredo vem expondo sua insatisfação com alguns acontecimentos em torno da sua carreira. Agora, ao que tudo indica, surgiu uma nova insatisfação por parte do lutador, dessa vez com Wallid Ismail, seu empresário. Em entrevista recente ao “Canal Encarada” no YouTube, Deiveson Figueiredo deixou claro que não gostou da postura de Wallid com a criação de um cinturão interino na divisão peso-mosca e, por conta disso, afirmou que vem pensando em mudar o gerenciamento da sua carreira no MMA.

“Até agora, meu empresário ficou em silêncio (sobre a criação do cinturão interino no peso-mosca). Estou até pensando em trocar de empresário. Nunca recebi uma visita do Wallid aqui em Belém. Ele nunca falou comigo para eu ir para outra equipe. Ele está em silêncio e eu também estou. Acho que esse casamento está indo por água abaixo”, disse o “Deus da Guerra”.

Glover no mesmo patamar de grandes lendas do MMA brasileiro

Conquistar o cinturão do UFC é uma glória alcançada por poucos lutadores na história do MMA mundial. Por isso, o campeão dos meio-pesados Glover Teixeira fez questão de se colocar no patamar de grandes lendas do MMA brasileiro. Em entrevista ao ‘Combate’, o atleta tupiniquim afirmou que está na mesma ‘prateleira’ de estrelas com Wanderlei Silva, Minotauro e José Aldo.

“Foi especial por estar na elite. Hoje eu me considero como um Wanderlei Silva, como um Minotauro, como um Lyoto (Machida), um cara que conquistou o cinturão também, como José Aldo, eu me considero junto com esses caras”, disse o campeão dos meio-pesados.

Após passagem decepcionante pelo UFC, ex-NFL estreia no boxe em outubro

Depois de passagem decepcionante pelo UFC, o ex-NFL Greg Hardy já sabe qual será seu próximo passo nas artes marciais. Sem contrato com o UFC, o atleta, que acumulou três derrotas seguidas em suas últimas apresentações no MMA, irá se testar no boxe. De acordo com o ‘BJPenn.com’, a estreia acontecerá em outubro.