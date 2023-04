Elicardo “Cobra” é destaque no Shooto Brasil 117 no Rio de Janeiro

O atleta paraense Elicardo Pinheiro "Cobra" fará o co-mMain event do Shooto Brasil 117 contra o atleta mineiro Diego Ribeiro "Fiuri", nesta sexta-feira, 28, na Upper Arena, no Rio de Janeiro. Elicardo "Cobra" possui o cartel profissional no MMA de 10 vitórias e 7 derrotas. Cobra contou com todo apoio e suporte para a sua preparação para o combate do Prefeito da cidade de Salvaterra, Sr. Carlos Gomes. O Shooto Brasil 117 será transmitido ao vivo para todo o Brasil pelo Canal Combate e para o resto do mundo através do UFC Fight Pass.

Paraense Marcirley Alves assina com o Bellator

Atual campeão peso-galo do Jungle Fight, o atleta paraense Marcirley Alves assinou contrato com o Bellator.O lutador nascido em Eldorado dos Carajás acumula 11 vitórias e três derrotas na carreira. Em dezembro do ano passado, Marcirley desafiou o então detentor do título Julio "Tyson" Pereira e não deu chances para o adversário. "Durin" conseguiu o nocaute no segundo assalto e se tornou o novo campeão da divisão até 61 kg do Jungle Fight.

Deiveson Figueiredo está fora da luta contra Manel Kape no UFC 290

O card do UFC 290, evento que acontece no dia 10 de junho, sofreu um desfalque de peso. Ex-campeão dos moscas (até 56,7kg), Deiveson Figueiredo está fora da luta contra Manel Kape. ‘Daico’ alegou não ter sido liberado pelos médicos por conta de lesões no olho sofridas na quadrilogia contra Brandon Moreno, quando perdeu o cinturão no UFC 283, no Rio de Janeiro, em janeiro.

“Ainda estou lesionado. Pedi uma luta, falei para o meu empresário que já queria lutar, mas quando me deram a luta e eu falei com o meu fisioterapeuta e com meu oftalmologista, eles disseram que minha visão ainda não está 100%. Há dias em que vejo tudo normal, mas há dias que não está bem, especialmente os dias depois que treino, então eles decidiram cumprir os seis meses de suspensão médica que o oftalmologista me deu”, explicou o ex-campeão.

SFT 40 em São Paulo com confronto paraense

Marcado para o dia 6 de maio, no icônico ginásio Baby Barioni, em São Paulo, o SFT 40 promete bons combates e fortes emoções para os fãs de luta.Teremos um confronto paraense no card de lutas entre os atletas Gilberto Dias "Cangaceiro" Vs Rodrigo "Sarafian" dos dois melhores pesos moscas do Brasil, farão sua estreia no SFT .O SFT 40, vale ressaltar, contará com 13 combates ao todo, sendo nove de MMA e quatro de Xtreme. A edição terá início às 17h30 (horário de Brasília).

Marlon Sandro volta ao cage em duelo com Alexandre Castro no Shooto Brasil 117

Realizada na manhã desta quinta-feira (27), na Upper Arena (RJ), a pesagem oficial do Shooto 117 transcorreu de forma tranquila e ao total foram confirmados dez combates. O destaque da cerimônia ficou por conta dos protagonistas do evento que promete uma guerra na noite desta sexta-feira. Marlon Sandro, atleta mais quem experiente no cenário do MMA Mundial, com passagem pelos grandes eventos do planeta, volta ao cage nesta sexta feira no palco do Shooto brasil, após um hiato de 6 anos, a fera entra em ação contra o também experiente Alexandre Castro.

Outro destaque do Shooto Brasil 117 ficará por conta da luta entre Fiuri Ribeiro e Elicardo Pinheiro, que fizeram uma encarada de arrepiar. Para o duelo internacional da noite, William “Bolt” enfrenta o atleta do Kuwait, Abdullah Saleem que faz sua quarta luta na carreira que se encontra ainda invicta. O evento também contará com mais sete lutas de tira o folego, dentre quatro delas nas lutas preliminares e seis no card principal. O card preliminar contara com transmissão ao vivo no canal do Shooto Brasil no Youtube e Facebook as 19 horas. As lutas do card principal começam as 20 horas com transmissão ao vivo no UFC Fight Pass.

CARD COMPLETO

Shooto Brasil 117

Upper Arena, Rio de Janeiro

Sexta Feira, 28 de abril de 2023

Preliminar (19H) - ao vivo no Youtube e Facebook do Shooto Brasil

1 – Robson Fernandes x Felipe “Raro”

2 – Adriano Alves x Gabriel “Magrão”

3 – Alan Santos x Rafael Francelino

4 – Cleibison “Jacaré” x Gabriel Pasqualotti

Main event (20H) - aAo vivo no UFC Fight Pass

5 – Gabriel “GB” x Marcos Antônio

6 – Willian “Bolt” x Abdullah “White Gorilla”

7 – Demison Rodrigues x Harlysson “Tuxaua”

8 – Mauricio Almeida x Ronaldo “Jacaré”

9 – Elicardo “Cobra” x Fiuri Ribeiro

10 – Alexandre Castro x Marlon Sandro

Presidente do ONE revela ‘carta na manga’ para acerto com Ngannou

Depois de confirmar a tentativa de contratar Francis Ngannou, Chatri Sityodtong admitiu ter uma ‘carta na manga’ para atrair o ex-campeão do UFC. Em entrevista ao ‘The MMA Hour’, o presidente do ONE Championship revelou a possibilidade de autorizar o franco-camaronês a se testar no boxe, mesmo sob contrato com a empresa asiática. O desejo antigo do atleta foi empecilho para sua manutenção no UFC.

“Se nós fizéssemos boxe, atuaríamos na co-promoção com ele. Um dos grandes diferenciais do ONE para o UFC é que temos múltiplas modalidades. Não trabalhamos apenas com MMA. Já tivemos uma disputa de cinturão da WBC (Confederação Mundial de Boxe) no ONE. Acho que foi em 2017 ou 2018. Foi em um evento regular. Você pôde assistir Muay Thai, grappling, MMA e uma disputa de cinturão mundial de boxe. Na plataforma que construímos, queremos os melhores lutadores do planeta”, disse Chatri.