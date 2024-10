Elicardo "Cobra" é destaque no Pitbull Super Fight 10 em Salinópolis

O evento de MMA PSF (Pitbull Super Fight) realizou sua 10ª edição na cidade de Salinópolis, no Pará, no ginásio do Colégio Segundo Grau. Destaque para a participação do atleta Elicardo Pinheiro, "Cobra", natural da cidade de Salvaterra. Cobra alcançou sua 15ª vitória profissional com um nocaute impressionante sobre o atleta João Carlos Filho, "João Abutre", no 1º round.

Pitbull Super Fight 10 :

1. Thiago Demolidor venceu Luis Sanderson por nocaute no 1º round.

2. Iwanderson Caldas venceu Adriano Conceição por finalização no 1º round.

3. Gustavo Braga venceu Fabricio Banjo por nocaute técnico no 1º round.

4. Denilson Azevedo venceu Wilson Freire por finalização no 1º round.

5. Ailton Borges venceu Erick Galvão, "Lobo".

6. Marcelo Alves venceu João Paulo, "Babalu", por finalização no 1º round.

7. Elicardo Pinheiro, "Cobra", venceu João "Abutre" por nocaute no 1º round.

8. Ricardo Silva, "Coco", vs. Raimundo Gomes, "Durinho", terminou empatado.

BJJ Clubes: Corinthians enfrenta Sobradinho e Atlético Goianiense encara Cruzeiro na segunda etapa do evento

Após sua primeira etapa em setembro, o BJJ Clubes retorna ao Rio de Janeiro, com o ginásio da Upper Arena, na capital carioca, sendo sede do evento. O local promete atrair grandes astros da arte suave, que farão parte dos times nos confrontos entre os clubes. Na segunda eliminatória, o Corinthians enfrentará o Sobradinho (DF), enquanto o Atlético Goianiense medirá forças contra o Cruzeiro. As semifinais estão previstas para o dia 3 de novembro, e a grande final acontecerá em 15 de dezembro. Ao todo, o evento distribuirá R$ 250 mil em premiação. As próximas etapas do BJJ Clubes estão programadas para os dias 13 de outubro, 3 de novembro, com a grande final em 15 de dezembro.

Jungle Fight World League terá quatro cinturões em disputa

A estreia do Jungle Fight World League já tem data, local e card definidos. Os organizadores do evento anunciaram na noite desta quarta-feira (9) que a estreia do campeonato mundial do Jungle, que acontece no dia 19 no ginásio Nilson Nelson, em Brasília, terá quatro cinturões em disputa. Carlos Alexandre Mistoca, Layze Cerqueira, André Monstro, Vinicius Moreira e Arcângelo Anjo são os brasileiros que entrarão no cage do evento em busca do título.

Sétima edição do SFT Outubro Rosa

Há quatro anos, uma luta pela terceira edição do SFT Outubro Rosa entrou para a história do MMA feminino – e dos esportes de combate. No co-main event, Karine Killer e Sidy Rocha vinham fazendo um duelo estudado, até que o confronto foi para o chão, onde Karine aplicou uma chave de braço e Sidy, ao não dar os três tapinhas em sinal de desistência, acabou sofrendo uma fratura. Na luta principal, Laysa Silva defenderá seu cinturão peso-mosca de Xtreme contra Beatriz França. Marcada para iniciar às 16h (horário de Brasília), a edição terá transmissão completa através de Samsung TV Plus, TLC Channel e Pluto TV, além do card principal em TV aberta na Band, a partir das 23h.

CARD PROVISÓRIO :

SFT Outubro Rosa VII

Sábado, 26 de outubro de 2024

Clube Atlético Juventus, na Mooca-SP

Transmissão: Band, Samsung TV Plus, TLC Channel e Pluto TV

Card principal:

Xtreme cinturão peso-mosca: Laysa Silva vs. Beatriz França

MMA cinturão peso-galo: Sidy Rocha vs. Tatiana Predadora

Xtreme cinturão peso-palha: Andreine Boeira vs. Bianca Sattelmayer

MMA peso-palha: Priya Sharma vs. Monique Adriane

Card preliminar:

MMA peso-mosca: Geisyele Nascimento vs. Ruth Pereira

MMA peso-galo: Wana Muniz vs. Gabriela Ribeiro

MMA peso-palha: Andressa Meg vs. Naizi Cantanhede

Xtreme peso-galo: Estefanne Thomazella vs. Inglidy Emillay

Xtreme peso-galo: Leticia Orchel vs. Renata Rehulk

Grappling peso-casado (65kg): Denise Yoshimuda vs. Maria Índia

Eleição 2024: Ex-campeão do UFC, Renan Barão, e outros lutadores ficam de fora das câmaras municipais

O octógono ficou para trás, mas a luta pela vitória continuou. Dez atletas de MMA, incluindo o ex-campeão peso-galo (até 61,2 kg) do UFC, Renan Barão, disputaram as eleições municipais no último domingo (6), sem alcançar o sucesso com o eleitorado. Apesar do reconhecimento no mundo do MMA, os lutadores não conseguiram o apoio necessário para conquistar uma vaga no legislativo.

Outros ex-atletas do UFC também tentaram a sorte na política, sem êxito. Godofredo Pepey (Fortaleza), Pé de Chumbo (Teresópolis), Tiago Trator (Laranjal do Jari) e Ronnys Torres (Manacapuru) somaram, respectivamente, 77, 111, 257 e 472 votos, ficando fora do pleito. Rudimar Fedrigo, um dos grandes mestres da Chute Boxe, somou 3.758 votos, enquanto José Pelé Landi, lenda brasileira do vale-tudo e ex-rival de Popó no Fight Music Show, conquistou apenas 143 sufrágios, ambos em Curitiba.