Ediana Silva "Mel Pitbull" em ação no Invicta FC, dia 15 de março

A atleta paraense Ediana Silva "Mel Pitbull", da equipe Cova dos Leões, da cidade de Benevides, já tem seu próximo compromisso marcado no Invicta FC, que é o maior evento de mma feminino atualmente. Ediana fez todo seu treinamento juntamente com seu treinador Eder Pedra e está pronta para dar um show na sua próxima luta, que será nesta quarta-feira (15). Sua adversária será a polonesa Karolina Wojcik, dos Estados Unidos.

Bellator contrata Paula Bittencourt

O Bellator contratou mais uma revelação brasileira para seu elenco. O evento assinou com a paraense Paula Bittencourt, que conquistou o cinturão peso-galo do Shooto em dezembro. A lutadora treina no Rio de Janeiro, na equipe Nova União, e possui seis vitórias, sendo quatro por nocaute, e uma derrota no MMA. Em dezembro ela derrotou Daiana Torquato no Shooto Brasil 114 e faturou o cinturão dos galos da organização.

Deiveson Figueiredo quer enfrentar ex-campeão

Deiveson Figueiredo já está de olho nos possíveis candidatos a recepciona-lo na nova divisão. Sem se preocupar com o calibre dos adversários, o brasileiro revelou ao ‘MMA Fighting’ que deseja enfrentar o ex-campeão da categoria, Dominick Cruz e pregou respeito ao ícone do esporte. “Conversei com meu empresário após a luta e chegamos à conclusão de que Dominick Cruz seria uma grande luta. Seria uma ótima primeira luta no peso-galo. Ele é um ex-campeão, eu sou um ex-campeão, então seria um cara com nome e alto nível me receber na categoria. Isso seria ótimo”, disse Figueiredo.

Bellator no Brasil em 2023?

Uma das maiores organizações de MMA do mundo, o Bellator está próximo de chegar a marca de 300 eventos, mas nunca nenhuma edição foi realizada em solo brasileiro. Nos últimos dias, em entrevista à imprensa norte-americana, Scott Coker, mandatário do Bellator, foi claro ao falar sobre a oportunidade de a franquia desembarcar no país no fim de 2023 ou início de 2024: “Acho que chegou a hora. Já esperamos demais. Teremos uma grande luta lá”, comentou.

Em noite de nocautes, LFA 154 consagra Lucas Fernando e Eduardo ‘Bbzão’ como novos campeões

Em sua 154ª edição, realizada na noite de sexta-feira (10), em Cajamar-SP, o LFA consagrou dois novos campeões. Pela divisão dos médios, Lucas Fernando conquistou o cinturão ao vencer Jansey Jones. Uma luta antes, no co-main event, Eduardo “Bbzão” faturou o título dos pesos pesados ao bater Hyago “BRT”.

Após 17 anos de carreira, Benson Henderson anuncia aposentadoria do MMA

Querido por grande parte dos fãs de MMA pelo jeito diferenciado de competir, Benson Henderson colocou ponto final na carreira na noite de sexta-feira (10), na luta principal do Bellator 292. “Smooth” foi finalizado no primeiro round por Usman Nurmagomedov, atual campeão dos leves, na primeira rodada do GP da categoria. “Eu amo vocês San Jose. Tivemos ótimos e difíceis momentos neste lugar. Vocês sempre me apoiaram e agradeço por isso. Agradeço todo amor e carinho durante a minha carreira. Acertei com o Bellator e chegou o momento. Foi uma longa jornada com muitas conquistas, mas chegou a hora!”, comentou Benson Henderson emocionado.

Raphael Assunção anuncia fim da carreira aos 40 anos

Importante nome do MMA nacional, Raphael Assunção anunciou na noite de sábado (11), após revés no UFC Las Vegas, que estava se aposentando do MMA. O brasileiro, aos 40 anos, marcou o seu nome na história do Ultimate, onde chegou há exatos 12 anos, em março de 2011, e realizou 19 lutas – sendo 12 triunfos e sete derrotas. O momento da carreira não era dos melhores, com o registro de cinco reveses em seis apresentações.