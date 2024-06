Duelo entre Mike Tyson e Jake Paul ganha nova data

O aguardado duelo de boxe entre Jake Paul e Mike Tyson tem nova data confirmada. Os dois se enfrentarão no dia 15 de novembro, no AT&T Stadium, em Arlington, Texas, nos Estados Unidos, com transmissão global da Netflix. O anúncio foi feito por Jake Paul através de publicação em rede social.“Nova data, mas todo o resto continua igual. O cara mais malvado do planeta contra o maior perturbador no boxe. 6 gerações nessa luta. Quem leva a vitória?”, escreveu Paul.

A luta estava inicialmente marcada para o dia 20 de julho, mas foi adiada após um problema de saúde de Mike Tyson, que sofreu com uma úlcera e foi aconselhado pelos médicos a tirar algumas semanas de repouso.

BKFC e RIZIN anunciam parceria de troca de talentos com lutas sem luvas

BKFC e RIZIN formaram uma parceria de compartilhamento de talentos com a intenção de co-promover cartões completos de boxe sem luvas em 2025 sob uma marca recém-formada. O presidente do BKFC, David Feldman, e o promotor do RIZIN, Nobuyuki Sakakibara, anunciaram a notícia na quarta-feira no “The MMA Hour”. Os primeiros cruzamentos de talentos já foram mapeados.

A estrela do RIZIN, Tatsuki Shinotsuka (1-0), irá aos Estados Unidos para o BKFC Fight Night: Pechanga no dia 12 de julho em Temecula, Califórnia, e enfrentará Cary Caprio (2-1). Shinotsuka participou de um teste RIZIN com os dedos nus em 26 de abril, quando derrotou Justyn Martinez (0-3) em 93 segundos.

LFA 187, em São Paulo, vai promover desafio Brasil x América Latina

Agendado para o dia 6 de julho, em São Paulo, o card do LFA 187 vai abrigar um desafio Brasil x América Latina, que será representada por lutadores de oito países diferentes. Os confrontos serão anunciados em breve. Os melhores lutadores brasileiros em ação no cenário nacional e as grandes promessas da nova geração irão defender a bandeira verde e amarela contra atletas da Argentina, Colômbia, Cuba, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.

Jungle Fight retorna a São Paulo neste sábado

O Jungle Fight volta à cidade de São Paulo, que também vem se destacando como capital do MMA, neste sábado (8/6), para a sua 127ª edição, com direito a disputa de cinturão no combate que encabeça o card. A luta principal vai valer o cinturão interino dos meio-médios (até 77kg). Ex-campeão, o paulista Vanderlei Soul Glow vai à busca de um novo reinado. A missão de impedir fica por conta do paraibano Glebson Monteiro.

Seminário no Rio Grande do Sul vai arrecadar fundos para ajudar lutadores que tiveram casa inundada

Marcado para o dia 15 de junho, durante a quinta edição da Copa Prime, em Gravataí no Rio Grande do Sul, um seminário de jiu-jitsu ministrado pelos faixas-pretas Miguel Anka e Junior Moraes irá arrecadar recursos para esses dois professores, que foram muito afetados pelas enchentes que assolaram o estado do Rio Grande do Sul.

Bicampeão brasileiro, vice-campeão mundial e duas vezes considerado o melhor lutador de jiu-jitsu do estado, Valdir Moraes Junior, que também é sargento do Exército, teve sua casa destruída pela catástrofe. Ainda assim, cumpriu seu papel de militar e se doou no resgate às vítimas em sua região.