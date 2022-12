DS Fight Night realiza sua terceira edição em janeiro de 2023

A primeira edição do DS Fight Night, com organização de Doga Salvaterra, irá realiza a terceira edição do evento no dia 27 de janeiro, a partir das 19h, na Arena DS Fight, na cidade de Salvaterra, na Ilha do Marajó. O evento terá 6 lutas de mma profissionais até o momento, com destaque para o confronto internacional que será a luta feminina entre Karleane Silva, representando o Brasil, contra a atleta russa Alisa Saveleeva.

Felipe Froes nocauteia no ACA 150 na Rússia

O Maior evento de MMA da Rússia, o Absolute Championship Akhmat (ACA), realizou na última sexta-feira (23), na cidade de Moscou, a sua edição de número 150. Destaque para o casca grossa paraense Felipe Froes "Sayajin", que enfrentou o atleta russo Bayzet Khatkhokhu e fez bonito: venceu por nocaute técnico aos 1m30s do 1º round, assim chegando à sua 23ª vitória profissional no MMA e a sua 7 ª vitória dentro do ACA.

Finalista do TUF 1, Stephan Bonnar morre aos 45 anos

Através de um comunicado à imprensa, o UFC revelou a morte do lutador Stephan Bonnar aos 45 anos. Segundo a nota, o americano veio a falecer na quinta-feira, dia 22, "devido a complicações cardíacas durante o trabalho", mas sem maiores detalhes.

Aldo tem estreia no boxe encaminhada para 2023

José Aldo está prestes a realizar o sonho de estrear no boxe. Segundo o ‘Red Corner MMA’, a lenda brasileira será uma das atrações do ‘Hardcore Fighting Championship’, que acontecerá em Dubai (EAU), em 18 de março de 2023

Gordon Ryan minimiza chance de lutar MMA

A dominância de Gordon Ryan no mundo do grappling na atualidade é tão grande que os fãs dos esportes de combate mais fanáticos se perguntam como seria uma eventual migração do astro do jiu-jitsu para o MMA. A aventura, porém, não parece ser uma realidade válida neste momento para o multicampeão da luta agarrada. ‘The King’, como é conhecido, minimizou as chances de trocar os tatames pelos octógonos por já ser bem-sucedido financeiramente.