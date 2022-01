Paraense Deiveson Figueiredo treina com outro ex-campeão para luta no UFC

Deiveson Figueiredo "Deus da Guerra" está bem acompanhado em sua preparação para a disputa de cinturão dos moscas (até 56,7kg.) no UFC 270. Depois de confirmar a participação de Henry Cejudo nos seus treinos, o paraense agora esta tendo ajuda de Jon Jones.“Andando no meio dos leões”, escreveu Figueiredo, em sua conta no Instagram. Em 22 de janeiro, Deiveson lutara pela terceira vez com Brandon. Antigo campeão dos moscas, o brasileiro tenta devolver a dura derrota sofrida para o mexicano em junho de 2021.

Fabricio Bill assina com o UAE Warriors

O lutador paraense Fabricio Sarraf "Bill" da equipe Roxo Strike Team que tem o cartel profissional de 28 vitórias e 10 derrotas é o mais novo atleta contrato pelo evento UAE Warriors com sede em Dubai atualmente é um dos maiores eventos de mma da atualidade e sua estreia já será ainda no primeiro trimestre de 2022.

Novo campeão do Jungle Fight, Henerson Neném pediu exoneração do Banco do Brasil para se dedicar ao MMA

O Jungle Fight tem um novo campeão peso leve. Dias depois de Lucas Almeida abrir mão do título para fechar com o UFC, Henerson Neném conquistou o cinturão ao finalizar Joelson Pantoja com um mata-leão no primeiro round na 104ª edição Agora dono de cinturão do Jungle Fight, ele espera seguir o mesmo caminho de antigos campeões da organização.

“É muito difícil ter coragem de largar um emprego público para investir no sonho, mas eu acreditei que poderia trabalhar para isso. Hoje sou campeão do maior evento de MMA da América Latina e acredito que isso vai fazer com que o Dana White e o Sean Shelby olhem para mim”, declarou Henerson Neném.

Empresário de Francis Ngannou revela que não tem contato com o UFC desde junho

A novela envolvendo a questão contratual de Francis Ngannou com o UFC parece longe de acabar. Durante participação no podcast “Throwing Down with Renee & Miesha”, comandado pela ex-campeã do UFC Miesha Tate e pela repórter Renee Paquette, o empresário de Francis Ngannou, Marquel Martin falou sobre a situação do campeão e revelou que não conversa com o UFC desde junho.

“Desde o início nós sempre estivemos, e permanecemos, abertos a negociar com o UFC. Mesmo do meu ponto de vista e do ponto de vista da representação dele, o UFC é a melhor promoção de MMA no jogo, no negócio. No entanto, o que muitas pessoas não querem vir e dizer é que tem que fazer sentido para o cliente. Tem que fazer sentido para Francis. No final das contas, eu trabalho para o Francis e nós passamos muito tempo conversando e tentando entender o que isso significa para o futuro dele. Já conversamos muito com o UFC também, mas, sendo sincero, não tenho notícias do UFC desde junho”, revelou Martin.

Empresários acionam Adriano Moraes na Justiça

Os empresários brasileiros Alex Davis e Samir Nadaf entraram com uma ação judicial contra o lutador Adriano Moraes, na Justiça de Manaus, segundo o site MMA Fighting. Os agentes alegam quebra de contrato unilateral e também o não pagamento de valores definidos contratualmente.

Segundo a publicação do site americano, os dois empresários pedem na Justiça um valor aproximado de quase 840 mil reais em ações. A primeira pela quebra de contrato, o valor é de 200 mil, enquanto por outras questões, o não pagamento de bolsas e outros valores de Adriano Moraes, campeão do ONE Championship, o somatório exigido pelos agentes é de 639 mil reais.